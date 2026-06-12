Via all’attività del nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza: attivato il sito internet rinnovato

FIRENZE – Entra pienamente nel vivo l’attività di Stefano Scaramelli, recentemente nominato Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana. Ad accompagnare il debutto operativo del nuovo mandato è il lancio del nuovo sito web ufficiale dell’autorità, una vera rivoluzione digitale pensata per azzerare le distanze tra le istituzioni e il territorio.

Il nuovo portale internet non è una semplice vetrina informativa, ma uno strumento fortemente interattivo. Per la prima volta cittadini, ragazzi terzo settore, scuole e istituzioni avranno a disposizione canali di comunicazione personalizzati. Ciascun utente disporrà di uno spazio dedicato per inviare contributi, proporre idee o, nei casi più complessi, effettuare segnalazioni dirette in merito alla presunta lesione o violazione dei diritti dei minori sul territorio.

Al centro di questo intero ecosistema digitale e operativo ci sono i bambini, gli adolescenti e la tutela dei loro bisogni primari. La struttura del portale prende le mosse dai 10 diritti fondamentali della Convenzione Onu. Da questo pilastro internazionale, il sito illustrerà ‘a cascata’ e in modo trasparente l’intero raggio di azione delle politiche e dei servizi che la Regione Toscana offre quotidianamente a favore delle persone di minore età. Al garante il compito di verificare l’effettiva e concreta attuazione degli stessi.

“Con questo nuovo strumento digitale non vogliamo soltanto informare, ma inaugurare una stagione di profondo ascolto – dichiara il garante regionale Stefano Scaramelli – Ascoltare i minori in prima persona, interfacciarsi con il mondo delle scuole, con gli enti locali e con la fitta rete del terzo settore è una priorità assoluta. Lavoreremo senza sosta affinché i diritti non restino sulla carta, ma si traducano in tutele ed opportunità concrete, contribuendo in modo incisivo a migliorare la vita quotidiana di ogni bambino e ragazzo in Toscana“.

Il nuovo canale web rappresenta la prima tappa del piano strategico del nuovo garante.

Il sito è attivo da oggi a distanza di solo un mese dall’insediamento. Ecco il link per visitare il nuovo sito web: https://garanteinfanzia.consiglio.regione.toscana.it/.