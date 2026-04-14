Lavoro, un inizio di 2026 drammatico in Toscana: incidenza di decessi quasi doppia rispetto alla media nazionale

FIRENZE – La sicurezza nei luoghi di lavoro si conferma un’emergenza in Toscana. Nei primi due mesi del 2026, la regione ha registrato complessivamente 10 decessi legati all’attività lavorativa. Sebbene il dato segni una lieve flessione rispetto alle 12 vittime dello stesso periodo del 2025, il territorio toscano viene classificato in ‘zona rossa’ dall’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering. Questa classificazione indica un’incidenza di mortalità nettamente superiore a quella del resto del Paese: in Toscana si contano infatti 5,4 morti ogni milione di occupati, contro un dato medio italiano fermo a 3,0.

La mappa del rischio provinciale: Livorno maglia nera

La situazione più critica si rileva a Livorno, che non solo registra il tasso di incidenza più alto in assoluto (21,0), ma guida anche il triste bilancio delle vittime in occasione di lavoro con 3 decessi. Nella fascia di massimo rischio (la zona rossa, che raggruppa le aree con indici superiori al 125% della media nazionale) rientrano anche Arezzo (incidenza 13,3 e 2 vittime), Pistoia (7,9 e 1 decesso), Lucca (6,0 e 1 decesso) e Pisa (5,2 e 1 decesso).

Decisamente più basso il livello di allarme nelle province inserite in “zona bianca” (dove l’incidenza è inferiore al 75% della media italiana). In questo gruppo figurano Firenze (con 1 vittima e un indice di 2,1), insieme a Grosseto, Massa Carrara, Prato e Siena, territori in cui, nel bimestre in esame, non si sono registrati incidenti mortali in occasione di lavoro .

L’identikit delle vittime e le denunce