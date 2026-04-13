Controlli ai distributori di carburante: scoperte 4 realtà irregolari

FIRENZE – La Guardia di Finanza di Firenze stringe le maglie dei controlli sulla rete di distribuzione dei carburanti, dando il via a un piano straordinario di interventi su tutta la provincia. L’operazione, coordinata dal comando provinciale, nasce dalla necessità di tutelare i cittadini e l’economia legale in un momento storico segnato dalla forte instabilità dei prezzi energetici e dalle tensioni geopolitiche internazionali, fattori che rischiano di innescare fenomeni speculativi o vere e proprie frodi a danno dei consumatori.

Le Fiamme Gialle hanno concentrato le ispezioni lungo le principali arterie stradali del territorio fiorentino, individuando finora quattro impianti di distribuzione dove sono state riscontrate irregolarità. Le contestazioni riguardano principalmente l’omessa comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) e, dato ancora più grave per le tasche degli automobilisti, la difformità tra i prezzi esposti sui cartelli e quelli effettivamente praticati alla pompa al momento dell’erogazione.

L’attività di vigilanza punta a garantire la massima trasparenza, elemento cardine per un mercato realmente concorrenziale. Oltre alle pesanti sanzioni amministrative già elevate, i gestori degli impianti rischiano molto di più: in caso di violazioni reiterate, la normativa prevede infatti la sospensione dell’attività, una misura accessoria drastica volta a garantire l’effettività del sistema di controllo e a scoraggiare comportamenti recidivi.

L’intervento dei finanzieri non si limita a una semplice verifica burocratica, ma è orientato a intercettare ogni condotta fraudolenta che possa generare ingiustificati vantaggi economici per chi opera fuori dalle regole, danneggiando al contempo i distributori onesti. Il comando provinciale ha già annunciato che i controlli proseguiranno con la medesima intensità nei prossimi giorni, seguendo un approccio mirato per salvaguardare la fiducia pubblica e il corretto equilibrio del mercato energetico.