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Albero si spacca in due e rischia di crollare: messo in sicurezza e abbattuto dai vigili del fuoco

L’intervento è stato reso particolarmente difficoltoso a causa dell’ubicazione della pianta in una corte interna nel centro di Arezzo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
L'albero spaccato in due nel centro di Arezzo (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – Nella tarda serata di ieri (10 giugno), il comando dei vigili del fuoco di Arezzo è intervenuto per una pianta pericolante in via Tolletta ad Arezzo. L’albero, di grandi dimensioni, si è improvvisamente spaccato longitudinalmente per tutta la lunghezza del tronco rischiando di andare a schiantarsi sulle abitazioni e autovetture nelle vicinanze.

I Vigili del Fuoco, in un primo momento, hanno provveduto a mettere in sicurezza le persone facendole allontanare dall’area interessata e a far rimuovere le autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

Si è quindi provveduto alla cerchiatura del tronco tramite cinghie a cricchetto, per scongiurare il collasso improvviso della pianta e, successivamente, tramite piattaforma aerea, all’abbattimento controllato della stessa.

L’intervento è stato reso particolarmente difficoltoso a causa dell’ubicazione della pianta all’interno di una corte interna al centro storico che ne ha limitato l’utilizzo dei mezzi aerei (autoacale e piattaforme), per tale motivo si è protratto per diverse ore fino al mattino

© Riproduzione riservata

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