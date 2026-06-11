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Vicopisano, il rogo si spegne ma resta l’allerta fumi: caccia alla diossina sulle piante

Idrocarburi, Pcb e furani sotto la lente dei laboratori: la campagna di campionamento si estenderà presto anche ai territori dei comuni limitrofi

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REDAZIONE
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Incendio alla Delca Energy di Vicopisano
Incendio alla Delca Energy di Vicopisano (foto vigili del fuoco)
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VICOPISANO – Procedono verso la conclusione le operazioni di messa in sicurezza a Vicopisano, dove dallo scorso 8 giugno le squadre di soccorso sono al lavoro sull’area colpita dalle fiamme. In base all’aggiornamento diffuso nel tardo pomeriggio di ieri, l’incendio è ormai entrato nelle fasi finali di spegnimento e bonifica del sito.

Parallelamente alla chiusura dell’emergenza sul campo, va avanti l’attività di monitoraggio ambientale affidata ai tecnici di Arpat. L’agenzia sta eseguendo una serie di prelievi mirati sulla vegetazione, concentrandosi in particolare sui quadranti situati a est e a ovest rispetto al luogo del rogo. Le zone di indagine sono state circoscritte seguendo le valutazioni tecniche sulla potenziale dispersione degli inquinanti nell’aria. A questi prelievi si aggiunge un campione di controllo isolato nell’area di Cascine di Buti, utile per avere un parametro di riferimento neutrale.

Tutto il materiale raccolto è stato inviato ai laboratori per le analisi chimiche. Gli accertamenti mirano a rintracciare eventuali residui di sostanze nocive generate dalla combustione: nel dettaglio, i test serviranno a rilevare la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (Pcb), diossine e furani. La campagna di verifica ambientale è destinata ad allargarsi ulteriormente, poiché l’ente ha programmato nuovi campionamenti che interesseranno a breve anche i territori dei comuni limitrofi.

© Riproduzione riservata

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