Punto da un calabrone mentre lavora, gravissimo un giardiniere

CAPANNORI – Si trova ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca un giardiniere di 59 anni, colto da un improvviso shock anafilattico nella mattinata di ieri. L’uomo è stato ripetutamente punto da un insetto, con ogni probabilità un calabrone, mentre si trovava all’aperto intento a svolgere alcuni lavori di manutenzione del verde all’interno di una proprietà privata nel territorio comunale di Capannori.

Il dramma si è consumato in pochi istanti: subito dopo la puntura dell’insetto, il cinquantanovenne ha avvertito un forte malessere, sviluppando una violentissima e rapidissima reazione allergica che gli ha fatto perdere conoscenza. A lanciare l’allarme sono state le persone presenti nella proprietà, che hanno immediatamente attivato la centrale unica delle emergenze.

Sul posto è fiondata un’ambulanza del 118 a sirene spiegate. I sanitari, resisi conto della criticità della situazione e del grave deficit respiratorio in corso, hanno praticato le prime terapie d’urgenza sul posto per stabilizzare i parametri vitali dell’uomo, per poi disporre il trasferimento d’urgenza in codice rosso verso il pronto soccorso del nosocomio lucchese. Una volta giunto al San Luca, l’uomo è stato preso in cura dai medici che, data la persistente gravità del quadro clinico, ne hanno disposto l’immediato trasferimento nel reparto di rianimazione.