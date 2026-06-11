15.1 C
Firenze
giovedì 11 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Punto da un calabrone mentre lavora, gravissimo un giardiniere

L'uomo di 59 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Lucca dopo la puntura di insetto che ha provocato la reazione allergica

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Ospedale San Luca (foto Asl Toscana Nord Ovest)
1 ' di lettura

CAPANNORI – Si trova ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca un giardiniere di 59 anni, colto da un improvviso shock anafilattico nella mattinata di ieri. L’uomo è stato ripetutamente punto da un insetto, con ogni probabilità un calabrone, mentre si trovava all’aperto intento a svolgere alcuni lavori di manutenzione del verde all’interno di una proprietà privata nel territorio comunale di Capannori.

Il dramma si è consumato in pochi istanti: subito dopo la puntura dell’insetto, il cinquantanovenne ha avvertito un forte malessere, sviluppando una violentissima e rapidissima reazione allergica che gli ha fatto perdere conoscenza. A lanciare l’allarme sono state le persone presenti nella proprietà, che hanno immediatamente attivato la centrale unica delle emergenze.

Sul posto è fiondata un’ambulanza del 118 a sirene spiegate. I sanitari, resisi conto della criticità della situazione e del grave deficit respiratorio in corso, hanno praticato le prime terapie d’urgenza sul posto per stabilizzare i parametri vitali dell’uomo, per poi disporre il trasferimento d’urgenza in codice rosso verso il pronto soccorso del nosocomio lucchese. Una volta giunto al San Luca, l’uomo è stato preso in cura dai medici che, data la persistente gravità del quadro clinico, ne hanno disposto l’immediato trasferimento nel reparto di rianimazione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
15.1 ° C
16.2 °
14.7 °
71 %
0.9kmh
100 %
Gio
24 °
Ven
28 °
Sab
33 °
Dom
32 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (2167)Adnkronos (1797)ultimora (1090)demografica (539)Video Adnkronos (359)ImmediaPress (258)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati