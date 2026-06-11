Meloni contro Vannacci: “Non mi si parli di vera destra perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra”

La premier Giorgia Meloni contro Vannacci. L’attacco durante l’intervento alla Camera dei Deputati giovedì 11 giugno, in vista del Consiglio Europeo, rivolgendosi a Emanuele Pozzolo, tra i deputati con Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale europarlamentare all’indomani delle dichiarazioni rilasciati a Lilli Gruber da Roberto Vannacci a La 7.

Meloni tuonando contro Pozzolo: “Non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra”.

Intanto Vannacci, che vive in Toscana, giovedì 11 giugno esulta via social: “Futuro Nazionale ha raggiunto un traguardo straordinario: 100.000 iscritti al partito in soli 3 mesi. Ringrazio tutti coloro che hanno aderito al nostro progetto. Insieme, e con la Sporca Dozzina, andremo lontano”.

Vannacci durante la trasmissione Otto e Mezzo aveva risposto a Gruber:

“Sono un politico, ma non mi definisco di estrema destra. Mi definisco di destra autentica, fiera di essere destra e non rinnega nulla della propria identità”.

Poi: “Con la presidente del Consiglio ho tante idee in comune, il problema poi è stato come metterle a terra, la deriva che c’è stata dal momento in cui questo governo ha preso ufficio e quello che è successo fino a oggi. Molte delle cose proposte non sono state realizzate. Molte posizioni che vengono prese in Europa da alcuni partiti di questa coalizione di centrodestra sono le stesse che prende il Pd. Credo che Meloni sia ancora una destra autentica, ma probabilmente dovrebbe dimostrarlo un po’ di più. E’ una destra che ha perso la trebisonda; Vannacci è il sestante che fa il punto nave e riporta sulla giusta rotta. Per esempio, le tre riforme principali che questo governo si proponeva di mettere a terra – autonomia differenziata, premierato e riforma della giustizia – non sono state messe a terra”.

Giorgia Meloni in aula rivolta a Pozzolo: ”Collega Pozzolo, mi dispiace francamente che abbia cambiato idea sul tema dell’interesse nazionale, perché quello stiamo facendo noi a tutela dell’interesse nazionale è quello che c’è scritto nel nostro programma per realizzare il quale lei e altri siete stati eletti all’interno delle file del centrodestra in questo Parlamento”.

”Ciò nonostante per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme alla collega Schlein, al collega Conte, al collega Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia a un governo significa votare per mandare a casa quel governo. Io penso che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l’interesse nazionale. E quindi, di grazia, non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra”.