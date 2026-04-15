Imprese: l’Ai accelera la trasformazione della relazione tra persone e tecnologia Video News 15 Aprile 2026 08:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News IT: Capozzi (WIIT), ‘tecnologie europee sempre più interessanti per aziende Ue’ Video News IT: Quaglia (PagoPA), ‘tecnologia e dati sono strumenti per migliorare lavoro e servizi’ Video News Aeroporti, Alessandro Benetton: “Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere” Video News Vinitaly 2026, Campania in primo piano con le sue eccellenze Video News Fumo: presentato a Roma lo studio Logista-Ipsos sul fenomeno dell’illegalità Video News Vinitaly, Bonavitacola: “Vino campano è già trainante, l’America’s Cup aiuta a rafforzare Video News Salute: Merzagora (Onda), ‘psoriasi colpisce il 3% italiani ma è ancora sottovalutata’ Video News Vinitaly, Maraio: “Turismo enogastronomico leva strategica, investiamo su filiere e identità dei Video News Salute, Corazza (Apiafco) ‘psoriasi non è contagiosa ma ancora difficile da accettare” Video News L’Ungheria di Magyar: Ue, Ucraina e la de-orbanizzazione Video News Vinitaly, Serluca: “Siamo molto contenti del risultato di aver unito Vinitaly e America’s Cup” Video News Giornata emofilia, l’appello di FedEmo a Roma: manca personale specializzato Carica altri Firenze poche nuvole enter location 16.7 ° C 17.6 ° 15.6 ° 62 % 4.9kmh 20 % Mer 19 ° Gio 24 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 23 ° Ultimi articoli Lavoro Nel 2026 in Italia mancheranno 275mila lavoratori nel settore terziario Cronaca Dai vivai di Pistoia ai container del porto di Livorno: come la Regione blinda la salute delle piante Primo Piano Acquistano biglietti aerei low cost solo per rubare al duty free: tre arresti all’aeroporto di Pisa Cronaca L’assessora Monni all’ospedale Versilia: “Integrazione con il territorio già operativa, qui il futuro è anticipato” Cronaca Furgone in fiamme a Campi Bisenzio: arrivano i vigili del fuoco SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News IT: Capozzi (WIIT), ‘tecnologie europee sempre più interessanti per aziende Ue’ Video News IT: Quaglia (PagoPA), ‘tecnologia e dati sono strumenti per migliorare lavoro e servizi’ Video News Aeroporti, Alessandro Benetton: “Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere” Video news Video News IT: Capozzi (WIIT), ‘tecnologie europee sempre più interessanti per aziende Ue’ Video News IT: Quaglia (PagoPA), ‘tecnologia e dati sono strumenti per migliorare lavoro e servizi’ Video News Aeroporti, Alessandro Benetton: “Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere”