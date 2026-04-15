In migliaia alla fiaccolata per Giacomo Bongiorni. La cugina in lacrime: “Da qui deve iniziare qualcosa”

MASSA – Una marea umana di migliaia di persone ha invaso ieri sera (14 aprile) le strade di Massa per la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne viareggino ucciso in piazza Felice Palma dopo un’aggressione brutale.

La partecipazione è stata talmente massiccia da esaurire rapidamente le 1200 candele messe a disposizione dagli organizzatori. Il corteo, promosso dal Comune e dalla diocesi, è partito da piazza Garibaldi per raggiungere in silenzio il luogo del delitto, dove le istituzioni e i cittadini si sono stretti attorno al dolore della famiglia. Erano presenti il vescovo Mario Vaccari, il sindaco Francesco Persiani insieme alla collega di Carrara Serena Arrighi e il presidente della Provincia Roberto Valettini, oltre a numerosi esponenti politici e delle forze dell’ordine.

La manifestazione si è aperta con un lungo e commosso applauso, lo stesso che ha accolto la madre della vittima quando, dopo aver seguito il percorso in auto, ha raggiunto il punto esatto dove il figlio ha perso la vita. Lì, una cugina di Bongiorni ha deposto un mazzo di fiori pronunciando parole cariche di speranza e dolore: “Qui Giacomo ha trovato la fine, da qui deve iniziare qualcosa”.

Lungo il tragitto e sulla scalinata del Duomo sono comparsi striscioni per invocare la non violenza e chiedere giustizia per quello che gli amici di Mirteto, il quartiere dove l’uomo risiedeva, hanno definito un “eroe dagli occhi blu”. La serata si è conclusa con una preghiera collettiva, un ultimo momento di raccoglimento per una comunità che chiede risposte mentre l’inchiesta prosegue per accertare le responsabilità dei cinque indagati.