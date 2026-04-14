Violenza sulle donne, in lacrime Chiara Balistreri: “Il mio ex violento è tornato a casa” – Video

Chiara Balistreri ha paura: “Sono appena stata svegliata con una chiamata della Polizia che mi informava che Gabriel fra due giorni tornerà a casa”, ha detto in un videomessaggio la ragazza che a novembre 2024 aveva denunciato la fuga del violento ex ragazzo Gabriel Constantin dagli arresti domiciliari.

Come in quella occasione, anche questa volta Chiara Balistreri affida ai social il suo appello e il timore di diventare l’ennesima vittima di femminicidio.

La prima denuncia, partita da Tik Tok e diventata virale, si era conclusa con un lieto fine: l’uomo era stato trovato, arrestato, e messo in carcere per aver violato gli arresti domiciliari. Ora, l’uomo torna ai domiciliari dopo aver scontato parte della condanna in carcere. Il controllo di Constantin sarà affidato a un dispositivo elettronico, che non rasserena in alcun modo l’ex ragazza: “Io non voglio nessun dispositivo perché, se mi dovesse mai succedere qualcosa, mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa un’ennesima volta”, ha detto, visibilmente scossa, Chiara Balistreri.

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Gabriel Constantin e la violenza

L’uomo violento andrà a vivere nella casa della madre, “che – ricorda Balistreri – è complice di suo figlio visto che è stato arrestato in presenza di sua madre, che l’ha aiutato durante tutta la latitanza e che paga l’avvocato per farlo uscire dal carcere”. In quella stessa casa dove, ha ricordato la ragazza oggi 23enne, “sono quasi morta, dove ci sono due bambine minori, dove io ho preso botte per cinque anni”.

Balistreri ha anche sottolineato la condotta violenta dell’ex ragazzo in carcere, dove Gabriel Constantin ha perso parte a una rissa, ha “picchiato il compagno di cella” e gli ha “rotto la macella facendolo sottoporre a un intervento chirurgico”. Balistreri si è detta particolarmente indignata perché “a prendere la decisione di rimandarlo a casa, perché merita una seconda possibilità, sono state tre donne” aggiungendo che “Questa cosa mi fa ancora più schifo”.

Il ruolo dello Stato

Nel 2022, Chiara Balistreri era stata pestata con calci e pugni dal compagno, che in seguito è stato denunciato dall’ex ragazza. Da lì gli arresti domiciliari, la fuga e il video virale su TikTok, dove Balistreri aveva mostrato i segni delle violenze subite e denunciato il fatto che Constantin fosse tornato a piede libero. Tre elementi tengono insieme quel video a quello pubblicato ieri sui social: il terrore di “diventare l’ennesima vittima di femminicidio”, il ritorno in libertà dell’ex ragazzo e la sfiducia di Balistreri nei confronti delle istituzioni.

“Vi ho portato con me in tutta la mia battaglia ma è giusto anche farvi vedere che sconfitta io ho preso oggi e quanto noi donne valiamo niente per questo Stato. Se io domani mi dovessi fare giustizia da sola perché mi trovo in quella situazione di pericolo in cui è richiesta una mia reazione o perché io perdo domani la testa, lui a casa e io però in carcere ci andrei e la mia pena la sconterei”, ha detto Balistreri che, in lacrime, ha chiosato: “Mi hanno tolto quel briciolo di giustizia che ho avuto”.

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Giovani

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