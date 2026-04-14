Fare figli ci rende più felici? No, almeno secondo uno studio

Notti insonni, pannolini da cambiare, pianti isterici ai quali trovare un senso e l’ennesima discussione con il tuo partner sul perché il biberon non sia ancora pronto. E quando cresce, chi lo porta al corso di musica? E se è malato, chi sacrifica la giornata di lavoro? Ma soprattutto, siamo sicuri che questo figlio ti stia rendendo davvero più felice come ti aspettavi?

E così, mentre cerchi di capire dove sia finito il tempo per te stesso e quando avrai di nuovo un momento di intimità con la persona con la quale hai scelto di creare una famiglia, ecco che la scienza presenta il conto e sussurra: “Non sei tu il problema. È che avere figli è un’esperienza che non rende davvero più felice”.

Lo studio

A rasserenare gli animi agitati dei neogenitori ci ha pensato uno studio pubblicato su Evolutionary Psychology, guidato da Menelaos Apostolou, dell’Università di Nicosia, in Grecia, il quale ha cercato di risolvere un “paradosso” evolutivo: se i figli sono il mezzo principale per trasmettere i propri geni, perché la scienza fatica a dimostrare che rendano le persone più felici? Per capire la dimensione della genitorialità e i sentimenti che ne scaturiscono, il team di Apostolou ha analizzato un database di 5.556 partecipanti provenienti da 10 diversi Paesi: Cina, Grecia, Giappone, Perù, Polonia, Russia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Ucraina. Il campione era composto da:

3.350 donne (età media 33,1 anni).

(età media 33,1 anni). 2.189 uomini (età media 36 anni).

(età media 36 anni). Il 38,5% dei partecipanti era già genitore.

I ricercatori hanno misurato separatamente il benessere “edonico”, cioè il piacere e la gioia quotidiana; e quello “eudaimonico”, il senso di scopo e significato della propria esistenza. Ciò che è emerge è un “paradosso della neutralità”.

Più senso della vita ma minor felicità di coppia

Il dato che è emerso in modo sostanziale dallo studio è appunto la cosiddetta “neutralità della genitorialità” per quanto riguarda la felicità quotidiana. Una volta isolato il fattore del “rapporto di coppia” (chi ha figli ha statisticamente più probabilità di avere un partner, il che di per sé aumenta il benessere), l’effetto diretto dei figli sulla felicità è risultato pari a zero o quasi nullo in quasi tutti i campioni nazionali.

Tuttavia, emergono differenze significative in altri ambiti. Nel campione totale, infatti, i genitori hanno riportato punteggi più alti nel “senso del significato della vita” rispetto a chi non ha figli. Questo aumento è risultato molto più pronunciato per le donne che per gli uomini, ma ad un costo: i genitori riportano una minore soddisfazione nella relazione con il partner.

Il caso della Grecia

Dall’analisi dei dati per singola nazione, inoltre, la Grecia emerge come il caso più statisticamente rilevante. È l’unico Paese del campione in cui l’effetto della genitorialità sul senso della vita ha raggiunto una significatività statistica netta. Allo stesso tempo, proprio in Grecia si è registrato il calo più evidente della soddisfazione di coppia tra i genitori. In altre nazioni, come l’Ucraina, l’effetto dei figli sul senso della vita è risultato invece pari a zero.

Ma allora perché i genitori dicono di essere felici?

Lo studio cita un dato di una ricerca correlata e condotta dallo stesso gruppo di ricercatori (Apostolou & Kagialis, 2025): ben il 97% dei genitori affermava che i figli rappresentavno una fonte di gioia. I ricercatori hanno spiegato anche questa discrepanza con la teoria dei “picchi” emotivi: la genitorialità non alza il livello base di felicità giornaliera, ma offre momenti di gioia intensissimi (come i primi passi o la laurea di un figlio) che i genitori ricordano vividamente quando rispondono ai sondaggi. Dal punto di vista evolutivo, questi “picchi” servono a motivare i genitori a continuare l’estenuante e costoso compito della cura, che nel mondo moderno è reso ancora più difficile dalla mancanza di quelle che gli studiosi definiscono “reti di parentela”.

In sintesi, la ricerca suggerisce che se ci si aspetta che un figlio porti un aumento permanente della serenità quotidiana, si rimarrà probabilmente delusi. Avere figli è invece un progetto che garantisce una vita più ricca di significato, pur richiedendo sacrifici in termini di libertà personale, stabilità economica e armonia di coppia.

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