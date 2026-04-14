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Borsa. Benetti (Gam): “Fmi ridurrà stime di crescita globale del 2026”

Finanza
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il Fondo Monetario internazionale “ridurrà le stime di crescita globale del 2026”. Il rischio maggiore è quello della “pericolosa” combinazione di inflazione e rallentamento, “l’anticamera dello scenario di stagflazione”. Lo dice all’Adnkronos Carlo Benetti, Market Specialist di Gam. Un secondo tema riguarda le politiche monetarie: “Le banche centrali sono prese nel dilemma tra stringere troppo, e quindi recessione, o stringere troppo poco, che significa inflazione persistente – evidenzia -. Per gli investitori questo è il punto di maggiore sensibilità e interesse”.  

Lo shock nel mercato dell’energia ha portato l’inflazione statunitense al 3,3% su base annua, in aumento rispetto al 2,4% di febbraio. “È il valore più alto da maggio 2024” sottolinea l’esperto. “Il punto chiave per i mercati – aggiunge – è quanto lo shock energetico resterà temporaneo e quanto invece si trasmetterà all’economia reale”. Questa è anche la settimana dei meeting periodici della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. “Al centro dell’agenda dei lavori gli stessi argomenti che riguardano e preoccupano tutti noi. Il tema dominante è naturalmente lo shock geopolitico e dell’energia, e gli impatti su crescita e inflazione”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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