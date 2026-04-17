Diplomati pentiti: in Italia uno su due sceglierebbe un’altra scuola superiore

Quasi un diplomato su due, se potesse, cambierebbe scuola superiore o indirizzo. È quanto emerge dal Rapporto sul Profilo dei Diplomati 2025 di AlmaDiploma, basato su circa 24.000 interviste raccolte alla vigilia dell’esame di Stato. Di questi il 44,7% cambierebbe percorso.

Un dato enorme che ha inevitabili ripercussioni sulla soddisfazione lavorativa delle donne e degli uomini italiani e sulla produttività del Paese. È la misura di un corto circuito strutturale: il sistema scolastico italiano 5-3-5 (anni) chiede a un ragazzo di 13 anni, ancora acerbo per decidere il proprio futuro, di scegliere a quale scuola affidare la propria formazione e gran parte del proprio futuro.

Come rileva il portale di orientamento Rai Scuola, “Istruzione, formazione professionale e Its Academy vengono ancora percepiti come gradini di una scala di valore, piuttosto che percorsi diversi ma equivalenti”. Il risultato è che molti studenti arrivano alla maturità con la sensazione di aver imboccato la strada sbagliata, spesso non per colpa loro ma perché nessuno li ha orientati adeguatamente. O perché il momento della scelta è arrivato troppo presto.

Quanti si pentono e in che misura

L’insoddisfazione emersa dal rapporto ha diverse gradazioni.

Un diplomato su 4 (il 23,4%) cambierebbe sia la scuola che l’indirizzo, per fare una vera e propria tabula rasa. Il 12,2% cambierebbe solo l’istituto mantenendo il percorso scelto, mentre il 9,1% farebbe il percorso inverso: stesso istituto, indirizzo diverso.

Le differenze di genere non sono trascurabili: le studentesse mostrano un tasso di pentimento più alto (46,8%) rispetto ai compagni maschi (42,2%). Il divario riflette, almeno in parte, le pressioni e le aspettative sociali che ancora condizionano le scelte formative femminili in Italia, spingendo molte ragazze verso percorsi liceali percepiti come “più adatti” che però non rispondono alle loro aspirazioni reali.

Sul tema leggi anche Donne e Stem, Cravetto (GenS): “Avete mai pensato di regalare un trenino a una bambina?”, disponibile qui.

La classifica degli insoddisfatti per indirizzo

Gli istituti professionali guidano la classifica degli scontenti: il 50,9% dei diplomati cambierebbe scelta. Nessun indirizzo registra la punta più alta percentuale di voler fare “tabula rasa” (31,2%). Questi studenti si sentono penalizzati su due fronti contemporaneamente, sia nella preparazione all’università che nell’ingresso nel mondo del lavoro.

Seguono i licei, con il 44,4% di diplomati pentiti, con grandi differenze tra i vari indirizzi.

Il liceo linguistico è il caso più critico, con il 54,1% di insoddisfatti, una percentuale superiore perfino a quella dei professionali. All’opposto, il liceo classico si rivela il percorso più “solido”: il tasso di insoddisfazione si ferma al 37,7%, il più basso di tutti.

Il paradosso del classico, spesso descritto come “inutile” nel dibattito pubblico, è che chi lo sceglie tende a farlo con maggiore consapevolezza, e raramente se ne pente.

Gli istituti tecnici registrano la quota più alta di conferme, ma il tasso di insoddisfazione che si attesta comunque al 43,7%. Un risultato che suggerisce come i percorsi più direttamente connessi al mercato del lavoro generino aspettative più realistiche e, di conseguenza, meno delusioni, anche se lo scarto dalla media di maturati “pentiti” è di solo un punto percentuale.

Le ragioni del pentimento

È importante sottolineare che spesso la causa principale del pentimento non è la scuola in sé, ma la crescita personale. Il 33,9% dei diplomati spiega di aver scoperto, nel corso dei cinque anni, interessi e attitudini diverse rispetto a quando ha scelto. Tra i diplomati presso istituti tecnici, questa motivazione sale al 37,3%, probabilmente perché i percorsi tecnici sono più rigidi nella loro specializzazione e lasciano meno spazio alla ridefinizione delle proprie inclinazioni.

Al secondo posto vengono le preoccupazioni legate al futuro post-diploma. Il 13,9% avrebbe voluto una preparazione migliore per l’università: questa lamentela è più sentita dalle ragazze. Il 12,1% avrebbe preferito un percorso più orientato al lavoro: questa è soprattutto una preoccupazione maschile. I diplomati presso gli istituti professionali sono i più penalizzati su entrambi i versanti.

Circa il 9,5% individua nelle infrastrutture e nell’organizzazione scolastica la principale ragione della propria insoddisfazione. Il 9,3% critica invece la qualità della preparazione o il rapporto con i docenti, una percentuale che tocca il picco del 13,1% nel liceo classico, probabilmente perché, rispetto alla media, gli insegnanti sono più esigenti.

Il paradosso della soddisfazione

C’è un dato che sembra contraddire tutto il resto: il 57% dei “pentiti” si dichiara comunque soddisfatto dell’esperienza scolastica vissuta. Come si spiega questa percentuale? I ricercatori di AlmaDiploma interpretano questo apparente ossimoro distinguendo due livelli di valutazione.

Da un lato c’è l’esperienza umana (le amicizie, le aule, i professori, i cinque anni di crescita personale) che spesso viene ricordata positivamente. Dall’altro c’è l’utilità del titolo per il futuro: l’università, il lavoro, la spendibilità delle competenze acquisite. È su questo secondo livello che monta l’ansia e l’insoddisfazione dei diplomati italiani. I ragazzi e le ragazze non rimpiangono chi erano mentre erano a scuola. Rimpiangono dove li ha portati. O dove temono che non li porterà.

Il nodo dell’orientamento: un fallimento strutturale



Oltre ai fattori psicologici e di mercato, i numeri emersi dall’indagine evidenziano il fallimento dell’orientamento in uscita dalla scuola media. L’Italia investe ancora relativamente poco in strumenti di orientamento efficaci, e il consiglio orientativo del consiglio di classe, formalmente previsto, si riduce troppo spesso a un voto o a una frase generica sul registro.

Le conseguenze si riversano su tutto il Paese. Ogni anno, in Italia, passano l’esame di maturità circa mezzo milioni di studenti. Se il 44,7% di questi lascia le scuole superiori con la sensazione di uscire dalla porta sbagliata, vuol dire che ogni anno circa 220.000 ragazzi si iscrivono all’università o cercano lavoro con meno motivazione, meno consapevolezza e meno competenze di quante ne avrebbero potuto avere.

Il legame con la crisi demografica e occupazionale giovanile italiana è immediato. In un Paese dove il 15,2% dei giovani tra 15 e 29 anni non studia, non lavora e non segue percorsi formativi, e dove il tasso di disoccupazione giovanile supera il 20%, scegliere il percorso formativo sbagliato a 13 anni può diventare una trappola difficile da abbandonare.

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Giovani

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