Iran, Annunziata (Pd): “Stop arricchimento uranio: USA chiedono 20 anni, Iran ne propone 5” Video News 16 Aprile 2026 12:37 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Libano, Annunziata (Pd): “Israele non vuole negoziare: situazione inaccettabile” Video News Annunziata: “I Paesi del Golfo chiedono agli USA equilibrio ma si rivelano più deboli dell’Iran” Video News Zingaretti (Pd): “Opposizioni in fase nuova: ora costruire alleanza su contenuti e priorità” Video News Patto Mediterraneo: Zingaretti (Pd), “Finanziare cooperazione su ricerca, scuole e startup” Video News Zingaretti (Pd), “Patto per il Mediterraneo: ripartire dalle persone per riaprire dialogo e pace” Video News La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa – Trailer Video News Trump, Zingaretti (Pd): “Cultura Maga contro Ue: Italia alleata, non vassalla” Video News IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche” Video News Difesa Ue, De Meo (FI): “Serve visione a 360 gradi: non solo militare” Video News Ungheria, Falcone (FI): “Magyar parlerà con Meloni e Tajani: rafforzati i principi europeisti” Video News Ungheria, Falcone (FI): “Bene Magyar: rafforza democrazia Ue e linea popolare-atlantista” Video News Ungheria, Salis (Avs): “Il tribunale di Budapest chiude il processo: resta l’immunità Ue” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 22.5 ° C 22.8 ° 21.5 ° 55 % 3.6kmh 0 % Gio 25 ° Ven 25 ° Sab 25 ° Dom 25 ° Lun 22 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi Toscana, nuovo percorso sulla Francigena: San Miniato entra nel tracciato Primo Piano Cinque denunciati a Firenze per il ‘gioco delle tre carte’ Primo Piano Tenta di introdurre droga nel carcere di Siena occultandola in un gesso Cronaca Passa il Giro d’Italia, chiude per un giorno il lungomare fra Viareggio e Massa Cultura ed Eventi Dalla Regione oltre 3,6 milioni per le residenze artistiche SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Libano, Annunziata (Pd): “Israele non vuole negoziare: situazione inaccettabile” Video News Annunziata: “I Paesi del Golfo chiedono agli USA equilibrio ma si rivelano più deboli dell’Iran” Video News Zingaretti (Pd): “Opposizioni in fase nuova: ora costruire alleanza su contenuti e priorità” Video news Video News Libano, Annunziata (Pd): “Israele non vuole negoziare: situazione inaccettabile” Video News Annunziata: “I Paesi del Golfo chiedono agli USA equilibrio ma si rivelano più deboli dell’Iran” Video News Zingaretti (Pd): “Opposizioni in fase nuova: ora costruire alleanza su contenuti e priorità”