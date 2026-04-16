Passa il Giro d’Italia, chiude per un giorno il lungomare fra Viareggio e Massa

MASSA – Il Giro d’Italia si prepara a colorare di rosa il territorio apuano, portando con sé un’imponente macchina organizzativa che trasformerà la viabilità della costa per due giorni. A Palazzo del governo, il prefetto Gaetano Cupello ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per definire i dettagli delle tappe numero 10 e 11 della centonovesima edizione della corsa rosa, in programma il 19 e 20 maggio 2026.

Al tavolo hanno partecipato i vertici di Rcs Sport, i sindaci di Massa, Carrara e Montignoro, oltre ai responsabili delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, del 118 e delle società autostradali.

L’attenzione degli organizzatori è massima soprattutto per la giornata di martedì 19 maggio, quando il lungomare apuo-versiliese ospiterà l’unica cronometro di questa edizione. La gara partirà da Viareggio per concludersi a Massa, attraversando il comune di Montignoso e prevedendo una spettacolare deviazione lungo viale Roma. Per permettere lo svolgimento della prova contro il tempo in piena sicurezza, Rcs ha già avanzato la richiesta di chiusura totale al traffico del percorso dalle 8 alle 18, un provvedimento che imporrà una giornata di stop alla circolazione su gran parte della fascia costiera.

Oltre ai tempi della crono, il comitato ha analizzato i profili di sicurezza lungo gli incroci e i punti più sensibili del tracciato, che saranno oggetto di sopralluoghi mirati da parte della polizia stradale nei prossimi giorni. Se gli aspetti organizzativi generali sono stati messi a punto oggi, resta ancora da ultimare il piano di safety e security curato dalla società organizzatrice, che verrà discusso in una prossima riunione. I dettagli operativi e la gestione dei flussi saranno infine perfezionati in un tavolo tecnico in Questura a ridosso degli eventi, per garantire che la festa del Giro non si trasformi in un’emergenza per la provincia.