Camion portacisterne resta incastrato nella galleria delle Croci di Calenzano: traffico bloccato in A1 verso nord

CALENZANO – Serata di caos e pesanti disagi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, dove un grave incidente autonomo ha paralizzato il traffico nel tratto appenninico. Intorno alle 19,45, all’altezza del chilometro 266 nel comune di Barberino di Mugello, un mezzo pesante adibito al trasporto eccezionale di cisterne è rimasto coinvolto in un sinistro dall’impatto spettacolare quanto pericoloso: il veicolo ha infatti urtato violentemente la volta della galleria Le Croci di Calenzano.

L’impatto ha reso necessaria l’immediata chiusura della carreggiata nord, nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, in direzione Bologna. La circolazione è rimasta completamente bloccata, con la formazione rapida di code che hanno raggiunto i 4 chilometri in pochi minuti. Sul posto è scattata un’imponente macchina dei soccorsi che ha visto impegnati i vigili del Ffoco del comando di Firenze con squadre provenienti dai distaccamenti di Barberino, Calenzano e Firenze Ovest.

Per gestire l’emergenza e liberare la carreggiata dal mastodontico mezzo eccezionale, sono state fatte convogliare sul punto dell’impatto tre squadre, due autobotti e un’autogru. Oltre ai pompieri, sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, impegnati a valutare anche eventuali danni strutturali alla galleria.

Per alleggerire la pressione sul tratto interessato, è stata istituita l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano. Autostrade per l’Italia consiglia vivamente agli utenti diretti verso Bologna di percorrere la strada provinciale 8 Militare Barberinese, per poi rientrare in A1 al casello di Barberino. Le operazioni di rimozione del trasporto eccezionale e la successiva verifica di stabilità della volta della galleria si preannunciano lunghe e complesse, rendendo la serata particolarmente difficile per i viaggiatori in transito.