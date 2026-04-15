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Nuoto toscano protagonista agli assoluti di Riccione: record nazionale nei 200 rana per Lisa Angiolini

L'atleta di carabinieri e Virtus Buonconvento d'oro nella sua gara. Bianca Nannucci della Rari Nantes Florentia fa suoi i 200 stile libero

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REDAZIONE
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Lisa Angiolini (foto Giorgio Scala per Federnuoto)
1 ' di lettura

FIRENZE – Seconda giornata da incorniciare per la Toscana ai campionati italiani assoluti Unipol di Riccione, trascinata dai successi tutti al femminile di Lisa Angiolini, Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo. Una giornata di altissimo profilo tecnico e agonistico, che conferma la qualità del movimento regionale e la sua capacità di essere protagonista ai massimi livelli del nuoto italiano.

La copertina è tutta per Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), che domina i 200 rana femminili in 2’22”28, conquista la medaglia d’oro e firma il nuovo record italiano della specialità. Una prestazione di assoluto valore, che impreziosisce ulteriormente il cammino dell’atleta toscana dopo il successo già ottenuto nella prima giornata nei 100 rana.

Esulta anche Bianca Nannucci (Fiamme Oro/Rn Florentia), prima nei 200 stile libero femminili in 1’57”82, nuovo primato personale e crono che le vale la qualificazione a Parigi. Un’affermazione importante, ottenuta in una delle gare più qualificate del programma, che conferma spessore, crescita e continuità dell’atleta gigliata.

Nella stessa finale arriva anche la splendida prova di Anna Chiara Mascolo (Carabinieri/H. Sport), argento in 1’58”09 e anche lei qualificata per Parigi. Un risultato che completa una giornata tutta al femminile per la Toscana e rafforza ulteriormente il bilancio regionale in questa rassegna tricolore.

Dopo le prime medaglie conquistate nella giornata inaugurale, il nuoto toscano alza dunque ancora il livello e trova nelle sue atlete un motivo in più di orgoglio, prestigio e fiducia in vista del prosieguo della manifestazione.

© Riproduzione riservata

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