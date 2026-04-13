Reggiana – Carrarese 2-0

REGGIANA: Micai, Libutti, Vicari, Lusuardi, Bonetti, Bertagnoli (19’st Rover), Reinhart, Bozhanaj (19’st Charlys), Lambourde (28’st Novakovich), Portanova (40’st Vallarelli), Gondo (40’st Fumagalli). A disp.: Zwaan, Cardinali, Papetti, Mendicino, Marcon, Belardinelli, Pinelli. All.: Bisoli

CARRARESE: Bleve, Calabrese (35’st Sekulov), Oliana (19’st Illanes), Ruggeri, Zanon, Parlanti (1’st Rubino), Zuelli, Hasa, Rouhi (28’st Melegoni), Finotto (1’st Distefano), Abiuso.

A disposizione: Garofani, Fiorillo, Troise, Lordkipanidze, Accornero. All.: Calabro

RETI: 14’pt Portanova, 28’pt Bertagnoli

NOTE: Ammoniti Reinhart, Hasa, Zanon

REGGIO EMILIA – La Carrarese di mister Calabro interrompe la marcia verso i playoff a Reggio Emilia.

All’8’ minuto di gioco la prima occasione del match capita sui piedi dell’attaccante azzurro, Mattia Finotto, che di prima intenzione riceve e calcia verso lo specchio il preciso cross di Zanon. Al 13’ si sblocca il match del Mapei: la rete è di Manolo Portanova, che concretizza in porta un’azione manovrata costruita dall’asse Gondo-Bozhanaj. Subito avanti i padroni di casa nel punteggio. Al 18’ clamorosa occasione per la Carrarese, che prova a raddrizzare subito il match: Hasa dal limite tenta una conclusione piazzata avventandosi su un pallone, carambolato sulla trequarti dopo un flipper, ma il suo destro viene deviato e termina sul palo. Al 27’ raddoppia la Reggiana: gol capolavoro di Bertagnoli, che sorprende Bleve con un colpo di tacco dal limite dell’area piccola, su assist di Lambourde. 2-0 il parziale a Reggio Emilia. Al 43’ ci prova Hasa con un’iniziativa personale ad accorciare le distanze: ma la sua conclusione termina ampiamente al lato della porta protetta da Micai. Al 44’ l’arbitro assegna un calcio di rigore in favore dei primi padroni di casa per un contatto tra Oliana e Bozhanaj. Ma dopo una lunga revisione al Var, viene revocata la decisione di assegnare il tiro dagli undici metri.

Il secondo tempo inizia subito con un doppio cambio per mister Calabro, fuori infatti Finotto e Parlanti sostituti, rispettivamente, da Distefano e Rubino per una Carrarese a trazione anteriore alla ricerca di una rete per riaprire la gara. Carrarese aggressiva in avvio di ripresa: subito pericoloso Zanon sulla destra con un’incursione che semina il panico tra la difesa di casa, prima di servire verso il centro dell’area Abiuso, che, però, non colpisce in modo pulito la sfera. Al 50’ ci prova anche Rouhi, con un destro a giro che termina ampiamente al lato.

La parte centrale del secondo tempo si rivela essere di stallo, con la Carrarese che tiene il pallino del gioco e con la Reggiana che prova a colpire in contropiede gli ospiti, costretti, alla luce del risultato, ad alzare più del dovuto il baricentro. Al 67’ ancora vicina alla rete del 2-1 la Carrarese: dagli sviluppi di un corner calciato da Zuelli, all’interno dell’area piccola è una deviazione di Zanon a favorire il possibile tap-in di Illanes, che, però, calcia alto non riuscendo a coordinarsi. Al 75’ prosegue l’assolo, in termini di potenziali occasioni da rete, della squadra di mister Calabro: ancora una volta, al termine di un’azione manovrata ci prova Hasa dalla distanza, ma anche in questo caso manca la precisioni, con la sfera che termina alta sopra la traversa.

All’80’ sfiora il goal del 3-0 la Reggiana: una ripartenza fulminea di Charlys crea scompiglio tra la difesa toscana, ma la conclusione del numero 8, termina alta di poco sopra la traversa.

Non succede più nulla e il match si chiude 2-0.