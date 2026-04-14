Alejandro Papu Gomez operato alla caviglia desta alla Casa di Cura San Rossore di Pisa

PISA – Operato alla caviglia Alejandro Papu Gomez, il campione mondiale argentino ora in forza al Calcio Padova. L’intervento, effettuato presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal luminare olandese Niek Van Dijk, specialista di fama mondiale di chirurgia del piede e della caviglia, e dalla dottoressa Giulia Favilli, specialista in chirurgia del piede e della caviglia, è perfettamente riuscito.

“Gomez è stato operato alla caviglia destra con un intervento in artroscopia, procedura chirurgica mininvasiva, a causa di un impingement anteriore e posteriore della caviglia. L’intervento è andato molto bene e il tempo di recupero che possiamo ipotizzare è di otto settimane” è la dichiarazione del professor Van Dijk subito dopo l’intervento.

Il Calcio Padova, sempre rimasto accanto al suo calciatore Alejandro Gomez, è molto soddisfatto dell’esito dell’intervento. Gomez ha scelto di affidarsi nuovamente al professor Van Dijk che lo aveva precedentemente operato alla caviglia sinistra.

Noto per aver rivoluzionato l’approccio chirurgico alla caviglia e al piede, il professor Van Dijk, che in Italia collabora esclusivamente con la Casa di Cura di San Rossore, ha operato alla caviglia numerosi calciatori e atleti come Marco Van Basten, Guglielmo Vicario, Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Juan Carlos Navarro, Keylor Navas, Ruud van Nistelrooy, Pepe, Marcelo Vieira, David Luiz e molti altri atleti e non con problemi alla caviglia. Van Dijk è stato inoltre presidente di importanti organizzazioni nazionali e internazionali nel campo della traumatologia sportiva e della chirurgia della caviglia.