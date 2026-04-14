Virtus Lucca protagonista assoluta: Santangelo campione regionale, Cordoni d’argento al rientro

LUCCA – La stagione di atletica leggera all’aperto del 2026 si apre nel migliore dei modi per la Virtus Lucca. Nel primo fine settimana di competizioni, i portacolori biancocelesti si sono divisi tra i campi gara di Fucecchio e Monsummano, raccogliendo un bottino di altissimo livello fatto di titoli regionali e piazzamenti di rilievo.

Il trionfo a Fucecchio e l’oro nel peso

Il risultato di maggior prestigio del fine settimana arriva senza dubbio dalla pista di Fucecchio. La copertina è tutta per Leonardo Santangelo, che si è laureato campione toscano Allievi nella specialità della corsa di 30 minuti, coprendo la distanza di 8.378 metri. Un trionfo impreziosito da un cerimoniale d’eccezione: a premiare il giovane atleta lucchese è stato infatti Alessandro Lambruschini, ex siepista azzurro e medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996. Sulla stessa distanza, la Virtus ha piazzato sul terzo gradino del podio anche Tobia Paolini (7.084 metri).

Grandi soddisfazioni sono arrivate anche dalla pedana del getto del peso. In campo maschile (attrezzo da 7,260 kg), Diego Fornaciari ha sbaragliato la concorrenza conquistando il primo posto. Al suo fianco un ottimo Federico Polichetti, medaglia di bronzo con 8,97 metri, seguito a ruota dal quarto posto di Filippo Papini (7,53 metri). L’oro è arrivato anche nel settore femminile grazie alla vittoria di Veronica Biagioni nel peso da 4 kg, scagliato a 8,96 metri. A completare il quadro delle prestazioni a Fucecchio, il quarto posto di Maia Fava nella corsa di 20 minuti Allieve (5.022 metri) e la presenza in pista di Fabrizio Pratali sui 10.000 metri.

Podi e conferme al Meeting di Monsummano

Parallelamente, un’altra folta delegazione lucchese si è messa in luce al Meeting Bronze Assoluto di Monsummano, tappa inserita nel calendario del Toscana Meeting Tour.

Sui 150 metri si è celebrato l’eccellente rientro agonistico di Cristian Cordoni, capace di agguantare subito la medaglia d’argento fermando il cronometro a 16”62. Nella medesima gara maschile, da segnalare la quinta piazza di Dario Fazzi (16”77) e la decima di Davide Ricci (16”98), quest’ultimo terzo nella classifica Allievi. Il duo Fazzi-Ricci si è poi ripetuto sui 300 metri: Fazzi ha conquistato un altro argento assoluto (34”71), mentre Ricci si è preso la settima posizione generale e il primo posto tra gli Allievi (35”87).

Sempre in ambito maschile, Augusto Orsi ha centrato una solida sesta posizione sulla distanza dei 1000 metri, mentre Lorenzo Castrogiovanni ha misurato la sua velocità sugli 80 metri. Per quanto concerne il settore femminile, brillante quinto posto per Bianca Pellini sui 150 metri. Sulla stessa distanza Viola Rama ha chiuso undicesima, rifacendosi però sui 300 metri: per lei un dodicesimo posto nella classifica generale che le è valso la vittoria nella specifica categoria Allieve.