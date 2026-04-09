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Zuelli suona la carica: “Vincere il derby un’emozione unica. Ora testa alla Reggiana, senza porci limiti”

Il centrocampista racconta il brivido di indossare la fascia da capitano e la gioia immensa per aver regalato una notte magica alla città piegando lo Spezia

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Zuelli Carrarese
Foto di: IG / Carrarese
2 ' di lettura

CARRARA – La gioia per la recente impresa nel derby è ancora viva in casa Carrarese. A farsi portavoce dell’entusiasmo che si respira nello spogliatoio e in città è il centrocampista Emanuele Zuelli, che attraverso i canali ufficiali del club ha voluto tracciare un bilancio del momento vissuto dalla squadra, partendo proprio dal trionfo di lunedì scorso contro lo Spezia.

Una sfida dal sapore speciale, vissuta da protagonista assoluto con i gradi di leader in campo, che ha rappresentato anche una sorta di riscatto sportivo rispetto all’esito del confronto della passata stagione.

“Indossare la fascia da capitano in una partita come quella di lunedì è stata un’emozione indescrivibile, che porterò dentro di me per sempre”, ha confessato il giocatore. La sua militanza nel club gli ha permesso di assorbire appieno lo spirito della piazza: “Ormai sono a Carrara da ben tre anni e ho imparato a comprendere il significato della partita con lo Spezia, per i tifosi e per tutta la città di Carrara, e anche per questo vincere è stata una soddisfazione ancora più grande. Infatti, siamo orgogliosi di aver regalato una serata magica ad un popolo che ci è sempre stato vicino e che meritava di gioire e festeggiare così, anche alla luce del risultato finale maturato nel match dello scorso anno”.

Messa in bacheca la sentitissima vittoria, l’attenzione si sposta sulle fondamenta di questo successo e sui prossimi ostacoli del calendario. Per Zuelli non esistono formule magiche alla base degli ottimi riscontri sul rettangolo verde.

“Dietro alla vittoria contro lo Spezia non c’è alcun tipo di segreto se non il solito nostro duro e costante lavoro – ha spiegato il centrocampista –. Infatti, quest’anno stiamo dando grande continuità alle prestazioni, comprese anche quelle partite nelle quali non siamo riusciti a portare a casa dei punti. Questo dimostra come la strada intrapresa sia quella giusta, e dovremo continuare a perseguirla anche nella partita contro la Reggiana, che sarà complessa e con un alto coefficiente di difficoltà”.

Allargando l’orizzonte all’intera annata, il bilancio tracciato è decisamente positivo, in un perfetto parallelismo tra il rendimento individuale e quello collettivo. La rosa sta dimostrando di valere l’attuale palcoscenico sportivo e guarda al futuro con una miscela di ambizione e pragmatismo.

“Per quanto riguarda la mia stagione sin qui, non posso che allinearmi con l’andamento della squadra e dunque essere soddisfatto per quanto realizzato – ha precisato Zuelli –. Infatti, stiamo dimostrando di meritare ampiamente la categoria e siamo fiduciosi per il proseguo del campionato”.

Sulla rotta da mantenere da qui al termine del torneo, le idee sono chiarissime: “L’obiettivo da qui a fine stagione dev’essere quello di provare a vincere ogni partita, e dunque piedi per terra, lavoro sodo, andando avanti in questa direzione senza mai porci dei limiti”.

© Riproduzione riservata

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