Tris della Carrarese in un derby infuocato: 3-1 allo Spezia e finale con quattro espulsi

CARRARA – La sfida tra Carrarese e Spezia si conclude con una netta affermazione per 3-1 a favore della formazione toscana. L’incontro, disputato a ritmi intensi, ha visto i padroni di casa costruire il proprio successo grazie a un primo tempo di grande concretezza offensiva, per poi gestire il tentativo di rimonta avversario nella ripresa. Il match sarà tuttavia ricordato anche per un finale estremamente nervoso sul piano disciplinare, culminato in una pioggia di cartellini rossi che ha lasciato gli ospiti in otto uomini e i locali in dieci.

Le prime battute di gioco vedono lo Spezia proporsi in avanti, impegnando l’estremo difensore apuano già al 1′ con un tiro di Gabriele Artistico. La Carrarese, tuttavia, prende rapidamente le misure e al 17′ sblocca il risultato: sugli sviluppi di un calcio da fermo battuto da Emanuele Zuelli, Nicolò Calabrese svetta di testa a centro area e indirizza la sfera nell’angolino basso. Il vantaggio galvanizza i toscani, che al 23′ raddoppiano con una letale ripartenza orchestrata da Simone Zanon e finalizzata con un preciso destro da Mattia Finotto. Pochi minuti dopo (25′), i padroni di casa hanno l’occasione per chiudere virtualmente i conti: un fallo in area di Aleš Matějů su Gabriele Parlanti vale il calcio di rigore, ma dal dischetto Fabio Abiuso calcia alto, graziando la retroguardia spezzina e mandando le squadre all’intervallo sul 2-0.

Al rientro dagli spogliatoi, la partita si accende ulteriormente. Al 47′ la Carrarese sfiora il tris con un destro da fuori area di Luis Hasa che si infrange in pieno sul palo sinistro. Sul ribaltamento di fronte, lo Spezia riapre repentinamente i giochi: al 49′, un assist in verticale dello stesso Artistico premia l’inserimento di Mattia Valoti, che dal centro dell’area supera il portiere locale con un preciso tiro all’angolino basso, siglando il 2-1 e ridando speranza alla formazione ligure.

Nonostante la rete subita, la compagine toscana mantiene la lucidità tattica e non rinuncia a proporsi in avanti, sfiorando nuovamente la marcatura con un sinistro di Abiuso al 58′. L’appuntamento con il gol per l’attaccante della Carrarese è solo rimandato: al 63′, sfruttando un preciso cross di Hasa, Fabio Abiuso si fa perdonare l’errore dal dischetto del primo tempo, insaccando da posizione molto ravvicinata la rete del definitivo 3-1 che spegne le velleità di rimonta degli ospiti.

Il segmento finale della gara, inizialmente frammentato da una lunga serie di sostituzioni da ambo le parti per cercare nuove energie, degenera nell’ultimo scorcio sul piano disciplinare. All’84’, lo spezzino Mattia Valoti viene sanzionato con il cartellino rosso diretto per un fallo ai danni del subentrato Tommaso Rubino. È l’inizio di un epilogo ad altissima tensione: il clima nervoso in campo porta a ulteriori gravi provvedimenti che costringono lo Spezia a chiudere la partita addirittura in otto uomini, complici le espulsioni di Emanuele Adamo e Giovanni Bonfanti. Anche la Carrarese non esce indenne dalla girandola dei cartellini, terminando la gara in dieci per l’espulsione di Niccolò Belloni, ma potendo comunque festeggiare la conquista dell’intera posta in palio.

Il tabellino

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri; Oliana, Calabrese; Zanon (85′ Bouah), Parlanti, Zuelli, Hasa (79′ Schiavi), Rouhi (69′ Belloni); Finotto (69′ Distefano), Abiuso (85′ Rubino). All. Calabro.

SPEZIA (3-5-1-1): Radunovic; Mateju (46′ Lapadula), Hristov, Bonfanti; Vignali (70′ Comotto), Sernicola, Romano (85′ Bellemo), Bandinelli (70′ Adamo), Aurelio (79′ Ruggero); Valoti; Artistico. All. D’Angelo.

RETI: 17′ Calabrese (C), 23′ Finotto (C),49′ Valoti (S), 63′ Abiuso (C).

NOTE: Ammoniti: Bonfanti (S), Mateju (S), Finotto (C). Espulsioni: Valoti (S), Adamo (S), Belloni (C), Bonfanti (S).