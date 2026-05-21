Avery Skinner confermata nel roster della Savino Del Bene Scandicci

SCANDICCI – Anche nella prossima annata sportiva la schiacciatrice statunitense Avery Skinner farà parte del roster della prima squadra della Savino Del Bene Scandicci.

Per l’atleta americana si tratterà della seconda stagione consecutiva in maglia biancoblù, a conferma della fiducia costruita tra la giocatrice e il club scandiccese. Arrivata a Scandicci nella stagione 2025–2026, Skinner ha subito messo al servizio della squadra le proprie qualità, contribuendo in modo significativo ai risultati della Savino Del Bene Volley. La schiacciatrice statunitense è stata protagonista nella conquista del mondiale per club 2025, venendo anche inserita nel sestetto ideale della manifestazione grazie alle sue prestazioni di alto livello.

Nel corso della stagione, Skinner ha aiutato la squadra nel raggiungimento di traguardi storici: la prima finale di Coppa Italia della sua storia e la seconda qualificazione consecutiva alle Final Four di Cev Champions League.

Nel corso della stagione 2025–2026, la schiacciatrice statunitense ha collezionato complessivamente 43 presenze, mettendo a referto 523 punti, 36 muri vincenti e 14 ace.

Commentando la notizia del suo rinnovo, Avery Skinner ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di tornare a giocare per la Savino Del Bene Volley. La scorsa stagione abbiamo ottenuto grandi risultati, ma so che possiamo ancora raggiungerne ancora di migliori. Non vedo l’ora di lavorare con le ragazze e lo staff per raggiungere risultati ancora più importanti! Ci vediamo la prossima stagione!”

Nata il 25 aprile 1999 a Katy, in Texas, Avery Skinner ha iniziato il suo percorso nella pallavolo con le Kentucky Wildcats, con cui ha conquistato il titolo della Ncaa Division I Women’s Volleyball Championship nel 2021. Terminata l’esperienza collegiale, ha intrapreso la sua prima avventura europea approdando in Francia al Béziers Volley, dove si è affermata come una delle principali realizzatrici del campionato e ha contribuito alla conquista della Coppa di Francia, primo storico successo del club. Nel 2023 è approdata nel campionato italiano firmando con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, con cui ha disputato due stagioni di alto livello culminate con la vittoria della Cev Cup nel 2024. Al termine del biennio a Chieri, Skinner ha scelto di affrontare una nuova sfida accettando l’offerta della Savino Del Bene Volley, formazione con la quale ha conquistato il Campionato mondiale per club Fivb 2025.

Parallelamente all’attività di club, ha indossato più volte la maglia della nazionale statunitense: ha debuttato nell’estate 2022 alla Coppa Panamericana, torneo concluso con la medaglia di bronzo e con i riconoscimenti individuali di Mvp e miglior schiacciatrice.

Successivamente ha preso parte al campionato nordamericano 2023 e alle olimpiadi di Parigi 2024, conquistando in entrambe le competizioni la medaglia d’argento.