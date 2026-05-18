Giro d’Italia, la Toscana si prepara alla cronometro Viareggio-Massa

VIAREGGIO – Il Giro d’Italia in Toscana entra nel vivo con due giornate che coinvolgeranno le province di Lucca e Massa Carrara, trasformando la costa e l’entroterra in uno dei punti centrali della corsa rosa 2026.

Le tappe del 19 e 20 maggio porteranno sulle strade toscane migliaia di tifosi con un’importante attenzione mediatica internazionale.

Martedì 19 maggio è in programma la decima tappa, una cronometro individuale di 40,2 chilometri tra Viareggio e Massa, denominata ufficialmente “Tappa Bartali” in omaggio al campione fiorentino. I corridori partiranno dal lungomare versiliese affrontando un percorso veloce ma tecnico, con alcuni tratti nell’entroterra prima del ritorno verso la costa apuana.

Grande attesa per Filippo Ganna, già protagonista in stagione nella cronometro della Tirreno-Adriatico disputata proprio a Viareggio. Lo specialista azzurro parte tra i favoriti di giornata in una prova che potrebbe modificare gli equilibri della classifica generale.

Il giorno successivo, mercoledì 20 maggio, la corsa ripartirà invece da Porcari per raggiungere Chiavari dopo 195 chilometri. La tappa attraverserà il territorio lucchese, la Lunigiana e la provincia di Massa Carrara prima dell’ingresso in Liguria. Un percorso adatto alle fughe ma che potrebbe favorire anche un arrivo in volata.

Per Porcari si tratta di un debutto storico come sede di partenza di tappa. Il Comune ha organizzato eventi collaterali e iniziative dedicate all’arrivo della corsa rosa.

Tra i protagonisti del Giro ci saranno anche quattro corridori toscani. Il più esperto è Diego Ulissi, livornese classe 1989 dell’XDS Astana Team, alla tredicesima partecipazione alla corsa rosa. Con lui il compagno di squadra Alberto Bettiol, vincitore del Giro delle Fiandre 2019 e già autore di un successo di tappa al Giro.

Completano il gruppo dei toscani Filippo Magli, velocista della Bardiani CSF 7 Saber, e il debuttante Ludovico Crescioli, giovane atleta di Cerreto Guidi reduce dal successo al Giro dell’Appennino.

Sul fronte della classifica generale, il principale favorito resta il danese Jonas Vingegaard, mentre tra gli outsider vengono indicati Giulio Pellizzari, Felix Gall ed Enric Mas. Già costretto al ritiro, invece, il britannico Adam Yates dopo una caduta che gli ha provocato una commozione cerebrale.

Le due tappe del Giro d’Italia porteranno inevitabilmente modifiche alla viabilità e alla circolazione ferroviaria locale, con controlli e chiusure previste lungo i tratti interessati dal passaggio della corsa.