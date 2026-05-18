Cammina sulla superstrada al buio e viene travolto: tragedia sulla Variante Aurelia

VIAREGGIO – Un pedone travolto sulla Variante Aurelia ha perso la vita nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio lungo la superstrada tra Viareggio e Torre del Lago. La vittima è un uomo di 59 anni residente in città, investito da più auto mentre si trovava a piedi sulla carreggiata in direzione sud, all’altezza del distributore Eni.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 22. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe imboccato la Variante Aurelia dall’ingresso di Torre del Lago iniziando a camminare lungo la strada a scorrimento veloce. Arrivato vicino allo spartitraffico, avrebbe attraversato le prime corsie per poi raggiungere la carreggiata opposta.

Alcuni automobilisti si sarebbero accorti della sua presenza soltanto all’ultimo momento. Un conducente avrebbe rallentato nel tentativo di evitare l’impatto, ma le auto che sopraggiungevano nella corsia di sorpasso non sarebbero riuscite a fermarsi in tempo. Il primo veicolo che ha colpito il 59enne sarebbe stato una Fiat Panda guidata da un uomo, rimasto sotto choc dopo l’accaduto.

L’impatto si è rivelato immediatamente fatale. Dopo il primo urto, il corpo sarebbe stato colpito anche da altri mezzi in transito. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Viareggio e l’ambulanza della Misericordia di Torre del Lago, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Il conducente della Panda è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per accertamenti e in stato di forte agitazione emotiva. Come previsto in questi casi, sono stati disposti anche gli esami tossicologici.

Le indagini sono affidate alla polizia municipale di Viareggio, supportata dalla polizia di Stato per la gestione della viabilità. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando la dinamica esatta dell’incidente per chiarire perché l’uomo si trovasse a piedi lungo un’arteria particolarmente pericolosa, soprattutto nelle ore notturne.

La procura di Lucca ha aperto un fascicolo per omicidio stradale come atto dovuto. Disposto inoltre il sequestro della Fiat Panda coinvolta nell’investimento e gli accertamenti medico-legali sul corpo della vittima.

Per consentire i rilievi e la rimozione della salma, la circolazione sulla Variante Aurelia è rimasta bloccata per diverse ore nella serata di sabato.