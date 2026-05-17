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Colpito da un masso durante un’escursione: in elisoccorso in ospedale

Solo lievi escoriazioni a un ginocchio per un uomo di 52 anni originario della provincia di Siena: intervento di vigili del fuoco e Sast

Cronaca
REDAZIONE
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Elisoccorso sulla Pania (foto Soccorso Alpino e Speleologico Toscano)
1 ' di lettura

MASSA – Paura sul gruppo della Pania della Croce per un escursionista rimasto ferito a causa del distacco di un masso. L’allarme è scattato intorno alle 12,30 di oggi (17 maggio), quando una richiesta d’aiuto è arrivata direttamente al capostazione del Soccorso alpino e speleologico della stazione di Lucca.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni escursionisti di passaggio che, lungo la salita verso la vetta del Pizzo delle Saette, si sono imbattuti in un uomo ferito, un 52enne originario della provincia di Siena. Secondo una prima ricostruzione, il testimone dell’incidente stava risalendo la parete del Pizzo delle Saette sul lato mare quando è stato colpito lateralmente da una roccia staccatasi improvvisamente dall’alto.

La Stazione del Soccorso Alpino di Lucca ha immediatamente attivato la centrale del 118. Considerata la zona impervia e difficile da raggiungere via terra, è stato fatto levare in volo l’elisoccorso regionale Pegaso 3. Nel frattempo, le squadre dei tecnici reperibili del Soccorso Alpino e i Vvgili del fuoco si sono resi disponibili alla base per dare eventuale supporto da terra alle manovre di recupero.

L’elicottero è riuscito a individuare il ferito sulla parete e a recuperarlo a bordo. L’uomo, che ha riportato un trauma al ginocchio e varie escoriazioni ma le cui condizioni fortunatamente non si sono rivelate gravi, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale delle Apuane di Massa per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

© Riproduzione riservata

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