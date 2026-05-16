A Tuttofood 2026 Felicia propone la sua visione: innovazione e benessere al centro della strategia Video News 16 Maggio 2026 16:06 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Investopia, Milano ponte tra Emirati e Occidente per investimenti, innovazione e nuove alleanze Video News Agricoltura: Forattini (Pd), ‘per il futuro guardare all’Europa’ Video News Sport: Decathlon promuove confronto su inclusione e accessibilità nel nuovo negozio, alla Galleria Video News Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax) “Con Ferrovie dello Stato lavoro di altissimo livello” Video News Salone Libro: Ferrovie dello Stato presenta ‘Viaggiare con Leggerezza’ “Vogliamo farci motore di Video News Agricoltura: Scaglia (Syngenta), ‘abbiamo già soluzioni innovative per gli agricoltori’ Video News Agricoltura: Fregolent (Iv), ‘Europa si è convinta su Tecnologie di Evoluzione Assistita’ Video News Agricoltura: Zaganelli (Crea), ‘serve sostenibilità economica per i nostri agricoltori’ Video News Salone Libro, Di Stefano (vincitrice concorso FS) “Emozionata di aprire l’antologia ‘Viaggiare con Video News Ferrovie dello Stato al Salone Libro, Calise (Comunicazione FS) “Vogliamo farci motore di cultura” Video News Investor, Fontana: “Milano al centro dell’economia internazionale” Video News Economia, Zoppas (ICE): “Nonostante guerra e rincari il Made in Italy resta forte negli Emirati” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 15.8 ° C 17.3 ° 14.5 ° 66 % 2.1kmh 40 % Sab 16 ° Dom 22 ° Lun 20 ° Mar 19 ° Mer 26 ° Ultimi articoli Sport nazionale Sinner: “Ho fatto fatica a dormire, non so cosa ho avuto. Milan in Champions? Speriamo” Primo Piano Tour elettorale di Elly Schlein in Toscana: “Alleanza progressista insieme per attuare fino in fondo la Costituzione” Salute e Benessere Giornata mondiale celiachia, medici anti-bufale: “Eliminare il glutine dalla dieta non fa dimagrire” Economia Ciclovia dell’Arno, inaugurato il tratto nel comune di Poppi Sport Dagli Usa la nuova schiacciatrice del Bisonte: in rosa la classe 2001 Caitlin Baird SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Investopia, Milano ponte tra Emirati e Occidente per investimenti, innovazione e nuove alleanze Video News Agricoltura: Forattini (Pd), ‘per il futuro guardare all’Europa’ Video News Sport: Decathlon promuove confronto su inclusione e accessibilità nel nuovo negozio, alla Galleria Video news Video News Investopia, Milano ponte tra Emirati e Occidente per investimenti, innovazione e nuove alleanze Video News Agricoltura: Forattini (Pd), ‘per il futuro guardare all’Europa’ Video News Sport: Decathlon promuove confronto su inclusione e accessibilità nel nuovo negozio, alla Galleria