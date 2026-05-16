Agricoltura: Forattini (Pd), ‘per il futuro guardare all’Europa’ Video News 16 Maggio 2026 11:56 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sport: Decathlon promuove confronto su inclusione e accessibilità nel nuovo negozio, alla Galleria Video News Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax) “Con Ferrovie dello Stato lavoro di altissimo livello” Video News Salone Libro: Ferrovie dello Stato presenta ‘Viaggiare con Leggerezza’ “Vogliamo farci motore di Video News Agricoltura: Scaglia (Syngenta), ‘abbiamo già soluzioni innovative per gli agricoltori’ Video News Agricoltura: Fregolent (Iv), ‘Europa si è convinta su Tecnologie di Evoluzione Assistita’ Video News Agricoltura: Zaganelli (Crea), ‘serve sostenibilità economica per i nostri agricoltori’ Video News Salone Libro, Di Stefano (vincitrice concorso FS) “Emozionata di aprire l’antologia ‘Viaggiare con Video News Ferrovie dello Stato al Salone Libro, Calise (Comunicazione FS) “Vogliamo farci motore di cultura” Video News Investor, Fontana: “Milano al centro dell’economia internazionale” Video News Economia, Zoppas (ICE): “Nonostante guerra e rincari il Made in Italy resta forte negli Emirati” Video News Investopia, Bozzetti: “Emirati economia forte e resiliente” Video News Italia-Emirati, Perego: “Le nuove sfide globali si vincono solo con partnership strategiche” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 15.5 ° C 16.6 ° 14.2 ° 61 % 1.8kmh 40 % Sab 18 ° Dom 22 ° Lun 21 ° Mar 21 ° Mer 26 ° Ultimi articoli Cronaca Giornata della polzia locale, l’annuncio di Giani: “In Toscana una scuola di formazione per agenti” Sport nazionale Internazionali, Darderi chiede scusa a raccattapalle: “Mi dispiace” Salute e Benessere Giornata ipertensione, il pediatra Farnetani: “Controllare la pressione dai 3 anni” Salute e Benessere I batteri che curano, l’immunologo: “Microbiota in equilibrio e diversità sono la garanzia per invecchiamento in salute” Motori Audi Q9: il SUV più lussuoso dei quattro anelli SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sport: Decathlon promuove confronto su inclusione e accessibilità nel nuovo negozio, alla Galleria Video News Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax) “Con Ferrovie dello Stato lavoro di altissimo livello” Video News Salone Libro: Ferrovie dello Stato presenta ‘Viaggiare con Leggerezza’ “Vogliamo farci motore di Video news Video News Sport: Decathlon promuove confronto su inclusione e accessibilità nel nuovo negozio, alla Galleria Video News Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax) “Con Ferrovie dello Stato lavoro di altissimo livello” Video News Salone Libro: Ferrovie dello Stato presenta ‘Viaggiare con Leggerezza’ “Vogliamo farci motore di