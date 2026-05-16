Salone Libro, Di Stefano (vincitrice concorso FS) “Emozionata di aprire l’antologia ‘Viaggiare con Video News 16 Maggio 2026 10:29 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sport: Decathlon promuove confronto su inclusione e accessibilità nel nuovo negozio, alla Galleria Video News Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax) “Con Ferrovie dello Stato lavoro di altissimo livello” Video News Salone Libro: Ferrovie dello Stato presenta ‘Viaggiare con Leggerezza’ “Vogliamo farci motore di Video News Agricoltura: Scaglia (Syngenta), ‘abbiamo già soluzioni innovative per gli agricoltori’ Video News Agricoltura: Fregolent (Iv), ‘Europa si è convinta su Tecnologie di Evoluzione Assistita’ Video News Agricoltura: Zaganelli (Crea), ‘serve sostenibilità economica per i nostri agricoltori’ Video News Ferrovie dello Stato al Salone Libro, Calise (Comunicazione FS) “Vogliamo farci motore di cultura” Video News Investor, Fontana: “Milano al centro dell’economia internazionale” Video News Economia, Zoppas (ICE): “Nonostante guerra e rincari il Made in Italy resta forte negli Emirati” Video News Investopia, Bozzetti: “Emirati economia forte e resiliente” Video News Italia-Emirati, Perego: “Le nuove sfide globali si vincono solo con partnership strategiche” Video News Pichetto: “Entro fine legislatura quadro giuridico per ritorno a nucleare” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 15.5 ° C 16.6 ° 14.2 ° 61 % 1.8kmh 40 % Sab 18 ° Dom 22 ° Lun 21 ° Mar 21 ° Mer 26 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Giornata ipertensione, il pediatra Farnetani: “Controllare la pressione dai 3 anni” Salute e Benessere I batteri che curano, l’immunologo: “Microbiota in equilibrio e diversità sono la garanzia per invecchiamento in salute” Motori Audi Q9: il SUV più lussuoso dei quattro anelli Motori GWM ORA 5: l’assetto europeo nasce sulle strade italiane Motori Fiat 500 Hybrid Dolcevita: la cabrio italiana punta sullo stile anni Sessanta SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sport: Decathlon promuove confronto su inclusione e accessibilità nel nuovo negozio, alla Galleria Video News Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax) “Con Ferrovie dello Stato lavoro di altissimo livello” Video News Salone Libro: Ferrovie dello Stato presenta ‘Viaggiare con Leggerezza’ “Vogliamo farci motore di Video news Video News Sport: Decathlon promuove confronto su inclusione e accessibilità nel nuovo negozio, alla Galleria Video News Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax) “Con Ferrovie dello Stato lavoro di altissimo livello” Video News Salone Libro: Ferrovie dello Stato presenta ‘Viaggiare con Leggerezza’ “Vogliamo farci motore di