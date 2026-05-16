Ferrovie dello Stato al Salone Libro, Calise (Comunicazione FS) “Vogliamo farci motore di cultura” Video News 16 Maggio 2026 10:28 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Salone Libro, Di Stefano (vincitrice concorso FS) “Emozionata di aprire l’antologia ‘Viaggiare con Video News Investor, Fontana: “Milano al centro dell’economia internazionale” Video News Economia, Zoppas (ICE): “Nonostante guerra e rincari il Made in Italy resta forte negli Emirati” Video News Investopia, Bozzetti: “Emirati economia forte e resiliente” Video News Italia-Emirati, Perego: “Le nuove sfide globali si vincono solo con partnership strategiche” Video News Pichetto: “Entro fine legislatura quadro giuridico per ritorno a nucleare” Video News Barachini: AI tema da affrontare, lavoro umano centrale Video News Piero De Luca Pd: Governo ha fallito, noi pronti per alternativa Video News Dell’Orco – Italgas Reti: “Sistema gas italiano è resiliente” Video News Salus tv n° 19 del 13 maggio 2026 Video News Sport: amazzone De Salvia, ‘importante avere a fianco aziende a sostegno di giovani talenti come me’ Video News Santocono (InfoCamere), “Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 15.5 ° C 16.6 ° 14.2 ° 61 % 1.8kmh 40 % Sab 18 ° Dom 22 ° Lun 21 ° Mar 21 ° Mer 26 ° Ultimi articoli Salute e Benessere I batteri che curano, l’immunologo: “Microbiota in equilibrio e diversità sono la garanzia per invecchiamento in salute” Motori Audi Q9: il SUV più lussuoso dei quattro anelli Motori GWM ORA 5: l’assetto europeo nasce sulle strade italiane Motori Fiat 500 Hybrid Dolcevita: la cabrio italiana punta sullo stile anni Sessanta Motori Stellantis Pro One domina il mercato dei veicoli commerciali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Salone Libro, Di Stefano (vincitrice concorso FS) “Emozionata di aprire l’antologia ‘Viaggiare con Video News Investor, Fontana: “Milano al centro dell’economia internazionale” Video News Economia, Zoppas (ICE): “Nonostante guerra e rincari il Made in Italy resta forte negli Emirati” Video news Video News Salone Libro, Di Stefano (vincitrice concorso FS) “Emozionata di aprire l’antologia ‘Viaggiare con Video News Investor, Fontana: “Milano al centro dell’economia internazionale” Video News Economia, Zoppas (ICE): “Nonostante guerra e rincari il Made in Italy resta forte negli Emirati”