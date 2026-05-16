Santocono (InfoCamere), “Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare” Video News 16 Maggio 2026 06:57 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News “L’Ucraina può vincere la guerra con la Russia” Video News Ghezzi (InfoCamere), “App Impresa Italia per snellire autocertificazioni” Video News Scognamiglio (Promo PA), “Uniformare richieste documentali e puntare al Once only” Video News Santocono (InfoCamere), “Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare” Video News Crosta (Camera di Commercio Padova), “Meno costi con accesso diretto a nostri dati” Video News Prete (Unioncamere), “Sistema camerale al centro della Pubblica Amministrazione” Video News Tripoli (Unioncamere), “Registro imprese intreccia valore civile a quello istituzionale” Video News Registro delle Imprese: trent’anni di innovazione e 40 miliardi di valore per l’economia italiana Video News Food & Beverage: Birra Moretti celebra il piacere autentico della tavola italiana Video News Accordo Ue-Usa, verso un’Opec dei minerali critici? – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Rassegna stampa estera del 15 maggio 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 15 maggio 2026 Carica altri Firenze nubi sparse enter location 11.7 ° C 12.6 ° 10.4 ° 79 % 1.5kmh 75 % Sab 18 ° Dom 22 ° Lun 21 ° Mar 21 ° Mer 26 ° Ultimi articoli Demografica Due volte all’anno non basta, quanto spesso bisognerebbe andare in ferie? Cultura ed Eventi Sull’Arno a Pisa l’edizione 2026 della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Primo Piano Più vicino il nuovo ospedale di Livorno: presentato il progetto definitivo Euro Zoom “Alone together” come “Whatever it takes”: Draghi ha consegnato un’altra frase storica all’Ue Politica M5S, oltre 200 richieste per la tappa fiorentina del processo partecipativo per costruire il programma progressista SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News “L’Ucraina può vincere la guerra con la Russia” Video News Ghezzi (InfoCamere), “App Impresa Italia per snellire autocertificazioni” Video News Scognamiglio (Promo PA), “Uniformare richieste documentali e puntare al Once only” Video news Video News “L’Ucraina può vincere la guerra con la Russia” Video News Ghezzi (InfoCamere), “App Impresa Italia per snellire autocertificazioni” Video News Scognamiglio (Promo PA), “Uniformare richieste documentali e puntare al Once only”