Due volte all’anno non basta, quanto spesso bisognerebbe andare in ferie?

Per molti lavoratori le ferie restano un evento eccezionale, concentrate in due momenti dell’anno: una pausa estiva, magari lunga, e qualche giorno a Natale. Il resto è una lunga rincorsa tra scadenze, notifiche, riunioni, messaggi fuori orario e la sensazione di arrivare alla vacanza già troppo stanchi per godersela davvero. Ma se il problema fosse proprio questo? Se il modello “resisto per mesi, poi recupero tutto in una volta” non fosse il modo migliore per proteggere salute, benessere e produttività?

A suggerirlo è un’analisi pubblicata su Cureus da Selvaraj Giridharan e Bhuvana Pandiyan, che mette insieme le evidenze disponibili su ferie, recupero e benessere lavorativo. Il quadro che emerge invita a ripensare il calendario delle pause: non solo una o due lunghe vacanze all’anno, ma stacchi più brevi e frequenti, distribuiti con regolarità. Non è soltanto una questione di organizzazione, ma di recupero psicofisico.

L’idea alla base è la teoria dello sforzo-recupero, la teoria secondo cui lo sforzo lavorativo consuma risorse fisiche e mentali che devono essere ricostituite. Se il recupero non arriva, lo stress si accumula: aumenta la fatica cognitiva, peggiora l’umore, cresce il rischio di esaurimento emotivo e burnout. La vacanza, in questo schema, non è un premio dopo mesi di resistenza, è una forma di manutenzione della salute.

Perché la vacanza lunga non basta

Le ferie producono benefici documentati: riducono l’esaurimento, migliorano l’umore, aumentano la soddisfazione di vita, favoriscono il sonno e aiutano a recuperare energia. Alcuni studi citati nell’editoriale indicano anche effetti fisiologici, come la riduzione dei livelli di cortisolo, il miglioramento della variabilità della frequenza cardiaca e una migliore qualità del riposo. Non è poco, soprattutto in un mondo del lavoro in cui la connessione permanente ha reso più fragile il confine tra tempo professionale e tempo personale.

Il problema, però, è la durata di questi benefici. La ricerca citata dagli autori parla di effetto dissolvenza: si sta meglio durante la vacanza e subito dopo, ma il vantaggio tende a svanire rapidamente una volta rientrati. In uno studio su lavoratori in ferie per una media di 23 giorni, salute e benessere raggiungevano il picco intorno all’ottavo giorno, per poi tornare ai livelli precedenti entro circa una settimana dal rientro.

È un dato che mette in discussione un’abitudine molto diffusa: concentrare il recupero in una grande pausa annuale. La vacanza lunga può essere preziosa, ma non garantisce necessariamente effetti più duraturi. Se al rientro si torna in un ambiente ad alta pressione, con carichi accumulati, e-mail arretrate e ritmi ancora più intensi, il beneficio evapora in fretta.

In altre parole, il punto non è solo quanto si sta in ferie, ma come e quanto spesso si riesce a interrompere il ciclo dello stress.

La regola dei due mesi

Secondo l’analisi la frequenza è una variabile decisiva. Gli autori suggeriscono di programmare brevi vacanze ogni due mesi, così da evitare che lo stress si accumuli troppo a lungo senza pause reali. Non serve sempre partire per un grande viaggio. Possono bastare alcuni giorni, purché siano davvero giorni di distacco.

È qui che entra in gioco un concetto chiave: disconnessione psicologica. Non basta essere fisicamente lontani dall’ufficio se si continua a rispondere alle e-mail, controllare notifiche, seguire chat di lavoro o pensare alle scadenze. La vacanza produce recupero quando consente di uscire mentalmente dal ruolo professionale. Gli studi citati nell’editoriale mostrano che i lavoratori capaci di staccare davvero riportano più energia e meno fatica.

La pausa breve e frequente ha un vantaggio: agisce prima che lo stress diventi cronico. È come ricaricare una batteria più volte, invece di aspettare che si scarichi del tutto. Distribuire le ferie lungo l’anno riduce i periodi di esposizione continua alla pressione lavorativa e offre occasioni ripetute di recupero.

Naturalmente, questo non significa che tutti debbano rinunciare alla vacanza lunga. Significa piuttosto che il modello migliore potrebbe essere misto: una pausa più ampia, se desiderata e possibile, ma accompagnata da più interruzioni brevi durante l’anno. Una settimana ogni tanto, un ponte ben organizzato, tre o quattro giorni lontani dal lavoro ogni due mesi possono avere un effetto più stabile di un unico blocco estivo seguito da altri undici mesi senza respiro.

Non è solo una scelta individuale

Il punto più interessante riguarda le aziende. Dire ai lavoratori di prendersi più pause è facile; renderlo possibile è un’altra cosa. Se il contesto premia la reperibilità continua, se chi va in ferie viene sommerso di messaggi, se al rientro trova un arretrato ingestibile, la vacanza diventa un’interruzione fragile. A volte persino una fonte di ansia.

Per questo gli autori insistono anche sul ruolo delle organizzazioni. Servono culture aziendali che incoraggino ferie distribuite, riducano la comunicazione fuori orario e permettano di pianificare pause senza penalizzazioni implicite. In molte realtà il problema non è la quantità formale di giorni disponibili, ma la possibilità reale di usarli bene. C’è chi non riesce a staccare perché teme di apparire poco disponibile, chi accumula ferie non godute, chi parte ma resta agganciato al lavoro attraverso telefono e computer.

Una politica delle ferie più efficace dovrebbe quindi cambiare prospettiva: non trattarle come una concessione, ma come uno strumento di salute, prevenzione e performance. Lavoratori meno esausti non sono solo lavoratori più sereni; possono essere anche più motivati, più creativi e più capaci di prendere decisioni. La produttività non dipende soltanto dal tempo passato davanti allo schermo, ma dalla qualità dell’energia con cui si lavora.

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