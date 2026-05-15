Francesca Michielin e lo sfogo social: il corpo delle donne non è un argomento pubblico

“Una donna non può essere grassa, magra e neanche minuscola. Dev’essere bella come una bambina poco vistosa. Una donna non può essere istruita né sfoggiare il proprio sapere, perché al primo errore verrà punita e fatta cadere. Una donna non può truccarsi troppo ma nemmeno nascondere la sua figura, dev’essere seducente ma rimanere ‘pura’. Una donna non può diventare grande e cambiare, deve restare identica a se stessa senza strafare”. Sono queste alcune delle frasi che la cantante Francesca Michielin ha pubblicato per rispondere ai commenti degli hater sui social. Uno sfogo che rappresenta un vero e proprio manifesto di resistenza contro il controllo costante e ossessivo a cui è sottoposta l’immagine femminile nel mondo digitale.

L’artista ha deciso di rompere il silenzio dopo l’ennesima ondata di giudizi non richiesti apparsi sotto i suoi post di Instagram, dove alcuni utenti si sono sentiti autorizzati a criticare il suo aspetto fisico, oscillando paradossalmente tra chi la accusava di essere “troppo dimagrita” e chi le suggeriva di rivolgersi a un nutrizionista.

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“Una donna non può…”

Per Michielin, il problema non riguarda la forma fisica in sé, ma la pretesa collettiva di trasformare il corpo di una donna in un territorio di dibattito pubblico. Attraverso il riferimento al suo singolo “Una donna non può”, la cantante ha evidenziato come alla figura femminile venga chiesto di rispettare un equilibrio impossibile: essere visibile ma non ingombrante, di successo ma non arrogante.

La solidarietà delle colleghe

Questo atto di denuncia ha immediatamente scatenato una reazione a catena tra le colleghe. Laura Pausini è intervenuta con un lungo messaggio di solidarietà, aggiungendo ulteriori tasselli a questa lista di “divieti” sociali: una donna, secondo il giudizio degli hater, non può nemmeno avere talento o successo senza essere etichettata come antipatica o accusata di “tirarsela”. Pausini ha sottolineato la necessità di una grande forza interiore per ignorare commenti così pesanti e continuare a provare amore per il proprio mestiere.

Il caso di Francesca Michielin è solo la punta dell’iceberg di una tendenza che colpisce sistematicamente le artiste italiane. Negli ultimi mesi, anche Emma Marrone e Arisa sono finite nel mirino per il loro aspetto fisico. Arisa, in particolare, è stata vittima di speculazioni circa l’uso di farmaci dimagranti, arrivando a chiedere pubblicamente di essere ascoltata solo per la sua musica e non guardata per la sua taglia. Anche figure come Giorgia Soleri ed Elettra Lamborghini hanno dovuto affrontare dinamiche simili, dove ogni cambiamento fisico viene letto come un messaggio sbagliato o un tradimento delle aspettative del pubblico.

Il body shaming online

Questa realtà trova riscontro nei dati scientifici. Secondo l’ultimo report dell’Istat sulla violenza contro le donne veicolata dai social, il body shaming emerge come uno dei temi dominanti nelle conversazioni online, strettamente legato alla misoginia e agli stereotipi di genere. Sebbene dal 2025 si registri una crescente tendenza all’indignazione collettiva verso questi episodi, il linguaggio violento rimane una componente significativa del web.

I dati mostrano che quanto più una figura femminile è nota e interviene su temi sociali, tanto più diventa bersaglio di attacchi d’odio volti a ridimensionarne il ruolo e l’identità. La battaglia della cantante Francesca Michielin, sostenuta dalle sue colleghe, non è dunque solo uno sfogo personale, ma un invito a fare squadra contro un sistema che fatica ancora ad accettare la libertà e l’autodeterminazione delle donne.

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