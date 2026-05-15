Body shaming, nasce la giornata nazionale: le iniziative dell’Asl Toscana centro

FIRENZE – La prima giornata nazionale contro il body shaming sarà celebrata venerdì 16 maggio con iniziative e attività dedicate alla sensibilizzazione sul tema della denigrazione dell’aspetto fisico. In occasione della ricorrenza, l’Azienda Usl Toscana centro ha rinnovato il proprio impegno nella promozione del benessere psicologico e nella prevenzione di comportamenti offensivi e discriminatori legati all’immagine corporea.

L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione sul peso delle parole e dei messaggi diffusi sia nei contesti quotidiani sia online, con l’obiettivo di favorire ambienti più inclusivi e rispettosi. Per la ricorrenza è stato scelto il colore fucsia, simbolo di evoluzione personale e ottimismo.

Secondo quanto spiegato dalla dottoressa Gianna Ciampi, direttore della struttura di Promozione della Salute del Dipartimento della prevenzione, il fenomeno del body shaming può avere conseguenze profonde soprattutto tra i più giovani, colpendo autostima e relazioni sociali. L’invito rivolto a istituzioni, scuole, famiglie e mezzi di informazione è quello di promuovere una cultura del rispetto e del riconoscimento dell’unicità della persona.

Nel territorio dell’Asl Toscana centro, le attività vengono portate avanti attraverso programmi educativi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. I percorsi coinvolgono studenti, insegnanti e famiglie e vengono sviluppati in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e altri servizi aziendali.

Le iniziative dedicate alla giornata nazionale contro il body shaming, si concentrano sul rafforzamento delle competenze emotive e relazionali. Tra gli obiettivi figurano la promozione delle life skills, la gestione delle emozioni, l’uso consapevole del linguaggio e la prevenzione della violenza online. Particolare attenzione viene riservata anche alla media education e al contrasto di stereotipi e stigmi legati all’aspetto fisico.

Tra i progetti attivi c’è anche Nutriamoci di benessere, sviluppato insieme ad Aou Meyer Irccs, Società della salute di Firenze e Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Il programma affronta temi legati all’autostima, all’immagine corporea e alle relazioni, con attività dedicate agli adolescenti.

Accanto ai percorsi educativi, l’azienda sanitaria ricorda la presenza di servizi dedicati al supporto delle situazioni di maggiore fragilità, tra cui i Consultori Giovani, i servizi per i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione e quelli di salute mentale per adolescenti e adulti.