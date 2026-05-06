Luca Argentero porta a Firenze gli eroi che hanno fatto sognare l’Italia

FIRENZE – Luca Argentero al Teatro Cartiere Carrara di Firenze: l’attore sarà protagonista venerdì 8 maggio alle 21 dello spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino?, in scena con la regia di Edoardo Leo.

Lo spettacolo, scritto da Gianni Corsi, Edoardo Leo e dallo stesso Luca Argentero, accompagna il pubblico in un viaggio tra sport, fama e fragilità umane attraverso il racconto di tre grandi protagonisti italiani: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba.

Con le musiche originali di Davide Cavuti, la produzione mette al centro figure molto diverse tra loro ma accomunate dall’essere diventate simboli del proprio tempo. Non soltanto campioni sportivi, ma uomini capaci di lasciare un segno nella società italiana e nell’immaginario collettivo.

Uno dei racconti più particolari è quello di Luisin Malabrocca, il ciclista noto per avere reso celebre la maglia nera al Giro d’Italia del dopoguerra. In un’Italia ancora segnata dalle ferite del conflitto, arrivare ultimi diventò per lui una forma di popolarità inattesa, capace di attirare simpatia, regali e perfino sponsor.

Spazio poi alla storia di Walter Bonatti, considerato uno dei più grandi alpinisti italiani. Argentero ripercorre le sfide affrontate sulle montagne più difficili del mondo, fino alla drammatica esperienza sul K2, che segnò profondamente la sua vita personale e sportiva.

Il terzo protagonista è Alberto Tomba, campione olimpico dello sci alpino e volto simbolo degli anni Ottanta. Conosciuto in tutto il mondo come Tomba la bomba, riuscì a trasformare le gare di sci in eventi nazionali, diventando uno degli sportivi italiani più popolari di sempre.

Attraverso questi tre percorsi, lo spettacolo affronta temi universali come il desiderio di diventare eroi, il peso della notorietà e ciò che resta quando i riflettori si spengono. Un racconto teatrale che alterna momenti ironici, riflessioni e passaggi emotivi, mantenendo sempre al centro il lato umano dei protagonisti.

L’evento è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e organizzato da Ventidieci. I biglietti, con prezzi da 36 a 55 euro, sono disponibili online e nei circuiti di prevendita autorizzati.