Cantine Aperte in Toscana, viaggio tra vino e colline fiorentine

FIRENZE – Cantine Aperte in Toscana torna nel fine settimana del 30 e 31 maggio con un programma che coinvolge alcune delle aree vinicole più conosciute della regione. L’iniziativa, promossa dal Movimento Turismo del Vino, permette ai visitatori di entrare nelle aziende agricole e nelle cantine per conoscere da vicino il lavoro dei produttori, partecipare a degustazioni e vivere esperienze legate al territorio.

Tra le zone più frequentate ci sono le colline attorno a Firenze, dal Chianti alla Rufina, fino all’area di Carmignano, dove il paesaggio alterna vigneti, borghi storici e strade panoramiche. Le aziende aderenti propongono visite guidate, passeggiate tra i filari, assaggi di vini e incontri con produttori e operatori del settore.

Tra le realtà storiche che partecipano all’evento figurano il Castello di Nipozzano e il Castello di Verrazzano, mentre nel territorio del Chianti è presente anche Antinori nel Chianti Classico, struttura che negli anni è diventata un punto di riferimento per l’enoturismo toscano grazie all’unione tra architettura contemporanea e tradizione vitivinicola.

Accanto alle aziende più conosciute trovano spazio anche realtà locali di dimensioni più contenute come Fattoria La Leccia, nel territorio di Montespertoli, dove l’accoglienza punta su un rapporto diretto con i visitatori e sulla valorizzazione delle produzioni del territorio. Nell’area di Castelfalfi, invece, le attività si sviluppano tra percorsi naturalistici, degustazioni e iniziative dedicate alla scoperta del paesaggio toscano.

Il legame tra la Toscana e il vino ha origini antiche. Già in epoca etrusca la coltivazione della vite rappresentava una risorsa importante per il territorio. Nei secoli successivi furono monasteri e famiglie nobiliari a consolidare le tecniche produttive che ancora oggi caratterizzano molte aziende agricole della regione.

Tra i simboli più conosciuti della tradizione vinicola toscana resta la leggenda del Gallo Nero, emblema del Chianti Classico. Secondo il racconto storico, il confine tra Firenze e Siena sarebbe stato deciso attraverso una sfida tra cavalieri, partita al canto di un gallo scelto dalle due città rivali.

Le Cantine Aperte in Toscana rappresentano anche un’opportunità per il turismo locale. Sempre più visitatori scelgono esperienze legate all’enogastronomia e ai percorsi nei territori rurali, privilegiando soggiorni brevi tra degustazioni e visite culturali. Per chi decide di fermarsi alcuni giorni in città, strutture come l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo, affacciato sull’Arno, consentono di raggiungere facilmente sia il centro storico di Firenze sia le aree vinicole circostanti.