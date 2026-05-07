L’azalea di Airc colora di rosa la Toscana per la ricerca contro il cancro

FIRENZE – L’azalea della Ricerca di Airc 2026 torna nelle piazze italiane in occasione della Festa della mamma e coinvolgerà anche numerose città della Toscana con la tradizionale raccolta fondi dedicata alla ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

Domenica 10 maggio migliaia di volontarie e volontari della Fondazione Airc saranno presenti nelle piazze di tutta Italia per distribuire l’azalea della ricerca, il fiore simbolo della campagna. Anche in Toscana l’iniziativa interesserà diversi centri urbani e località del territorio, dove sarà possibile sostenere concretamente la ricerca con una donazione minima di 18 euro.

L’evento coinvolgerà complessivamente oltre 4mila piazze italiane e porterà alla distribuzione di circa 600mila azalee grazie all’impegno dei volontari Airc. Anche la Toscana sarà protagonista dell’iniziativa con punti di distribuzione presenti nelle principali città, tra cui Firenze, Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia, Prato, Arezzo, Siena, Grosseto, Empoli, Massa e Carrara. Per conoscere i punti di distribuzione nelle varie città toscane sarà possibile consultare la mappa disponibile sul sito ufficiale della fondazione.

L’azalea Airc 2026 rappresenta uno degli appuntamenti più conosciuti della raccolta fondi dedicata alla ricerca oncologica. Dal 1984 l’iniziativa sostiene il lavoro di medici e ricercatori impegnati nello studio di nuove cure, strumenti diagnostici e percorsi di prevenzione dedicati ai tumori femminili.

La campagna vuole inoltre sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Ogni anno in Italia migliaia di donne ricevono una diagnosi di tumore, ma i progressi della ricerca hanno migliorato in modo significativo le possibilità di cura e sopravvivenza, soprattutto per alcune patologie come il tumore al seno.

Secondo i dati diffusi da Airc, oggi due donne su tre riescono a essere vive a cinque anni dalla diagnosi grazie anche ai risultati raggiunti dalla ricerca scientifica negli ultimi decenni. Restano però ancora molte sfide aperte, soprattutto per le forme tumorali più aggressive o difficili da individuare nelle fasi iniziali.

Nel corso degli anni l’azalea della Ricerca è diventata anche un simbolo della Festa della Mamma, trasformando un gesto semplice in un contributo concreto alla lotta contro i tumori femminili.