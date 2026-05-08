‘Non basta un’idea, come si costruisce una mostra’, talk alla Gamc di Viareggio

VIAREGGIO – Un nuovo appuntamento collaterale alla grande mostra voluta dal Comune di Viareggio e dedicata all’arte di Roberto Fontirossi, in programma fino al 31 agosto alla Gamc.

Oggi (8 maggio) alle 17,30 in Sala Viani il curatore dell’esposizione e del catalogo, Massimo Bertozzi e il figlio dell’artista, Luca Fontirossi, nell’evento gratuito dal titolo Non basta un’idea, come si costruisce una mostra faranno una sorta di bilancio dell’evento, con la partecipazione di tutti coloro che, nei diversi ruoli, hanno contribuito alla sua realizzazione, a partire dal Comune di Viareggio, che sarà presente con l’assessora alla cultura Elisabetta Matteucci.

Si tratta del terzo degli eventi collegati alla mostra inaugurata lo scorso 28 febbraio: arriva dopo la visita guidata con il curatore del 2 aprile e il talk di villa Paolina del 10 aprile, che ha messo insieme pubblico e privato dell’artista lucchese.

La mostra alla Gamc ripercorre l’intera parabola creativa del maestro lucchese, scomparso nell’agosto del 2024, attraverso circa 70 opere, tra cui diversi inediti che vedono la luce per la prima volta.

L’allestimento dal titolo Nel silenzio: il colore va in scena attraversa tutti i temi cari all’artista: dalla Cittadella, dove Fontirossi racchiude il sentimento per la sua città con quegli angeli che volano radenti, come nelle pitture medievali, sopra i lecci della Torre Guinigi, ai ‘Luoghi altrove’ come l’Anfiteatro, teatro dello spicciolo vivere quotidiano. C’è poi il mestiere di vivere, con quella varia umanità derelitta ma fiera, e il celebre Condominio di via dei Matti numero 103, dove vizi e virtù convivono in uno spaccato di casa di bambola tra segreti inconfessabili e banali rituali domestici.

La mostra alla Gamc di Palazzo delle Muse in piazza Mazzini a Viareggio è visitabile negli orari di apertura della galleria. Fino al 14 giugno da mercoledì a sabato dalle 15,30 alle 19,30, la domenica mattina dalle 9,30 alle 13,30 e la domenica pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30. Lunedì e martedì chiuso. Dal 15 giugno apertura dal martedì alla domenica dalle 18 alle 23.

Ad accompagnare l’esposizione, un catalogo di Editoriale Giorgio Mondadori, curato sempre da Massimo Bertozzi, che raccoglie tutte le immagini delle opere in mostra e contributi di rilievo, tra cui quelli del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Massimo Marsili.

Per informazioni 0584.581118 e 0584.944580, 338.5714978. Email gamc@comune.viareggio.lu.it.