Entrano nel vivo a Siena le celebrazioni per Santa Caterina, compatrona d’Italia

SIENA – Entrano nel vivo domani le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa.

Oggi (2 maggio) alle 15 in via XXV Aprile a Siena si terrà l’omaggio floreale alla statua della Santa da parte delle istituzioni, associazioni, aggregazioni laicali, e le parrocchie dell’arcidiocesi. Alle 16, nella basilica di San Domenico a Siena la santa messa solenne presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – Colle di Val D’Elsa – Montalcino.

Alle 17,30 si muove il corteo dalla basilica di San Domenico verso piazza del Campo dove, alle 18, si terranno gli interventi delle autorità. A seguire la cerimonia di conferma del Credo ai cresimati e cresimandi dell’arcidiocesi e poi l’atto di omaggio a Santa Caterina dei bambini delle contrade di Siena.

Subito dopo verrà impartita la benedizione con la reliquia della Santa alla città, all’Arcidiocesi, all’Italia e all’Europa. Al termine la sbandierata delle contrade.

Domani (3 maggio) alle 9,30 dal palazzo comunale, parte il corteo delle contrade verso il Santuario-Casa di Santa Caterina dove, alle 10, si terrà la tradizionale offerta dell’olio per la lampada votiva che quest’anno è offerto dal Comune di Varazze, in rappresentanza dei Comuni d’Italia, e dal Comune di Castel del Piano, in rappresentanza dei comuni dell’arcidiocesi. A seguire l’offerta dei ceri alla santa da parte delle associazioni e aggregazioni. Sono previsti i saluti del Rappresentante del Governo e delle autorità civili e religiose.

Presiede la cerimonia il cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente della Cei alla presenza del cardinal Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – Colle di Val D’Elsa – Montalcino, di monsignor Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli e delle autorità civili, militari ed ecclesiastiche di Siena e della regione Umbria in occasione dell’anno giubilare francescano.

Previsto il saluto del rappresentante del governo italiano, delle autorità civili e militari e il picchetto d’onore delle forze armate.

Alle 11,30, nella basilica di San Domenico a Siena si terrà la messa solenne presieduta dal cardinal Gualtiero Bassetti, già presidente della Cei e concelebrata dal cardinal Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – Colle di Val D’Elsa – Montalcino e mignor Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli.

Alle 19 nella cattedrale di Siena si terrà l’evento musicale in onore di Santa Caterina a cura della banda musicale della polizia.

Sabato 9 maggio alle 21 nella chiesa della Santissima Annunziata l’evento musicale Oratorio su Santa Caterina da Siena a cura di Gianni Proietti.