Jovanotti, tour 2026 in bici: tutte le tappe del Jova Giro

CORTONA– Il Jova Giro 2026 è ufficiale. Jovanotti ha presentato il suo nuovo progetto al Campidoglio, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: tra un concerto e l’altro del Jova Summer Party, Lorenzo Cherubini percorrerà in bicicletta circa 2mila chilometri attraverso l’Italia, dal centro al sud e ritorno nella capitale.

Il tour estivo prenderà il via il 7 agosto da Olbia e si concluderà il 12 e 13 settembre con i due concerti finali al Circo Massimo. Le tappe intermedie toccheranno Montesilvano (12 agosto), Barletta (17 agosto), Catanzaro (22 agosto), Palermo (29 e 30 agosto) e Napoli (5 settembre). Il Jova Giro si svilupperà lungo l’Appennino, il Gran Sasso, la costa adriatica, la Calabria, la Sicilia e il Tirreno fino a Roma.

Il progetto prende forma da una semplice domanda: cosa fare tra un concerto e l’altro? Jovanotti ha spiegato che il tour prevede concerti solo nel fine settimana e che, anziché tornare a casa tra una tappa e l’altra, ha scelto di pedalare attraverso le province del sud. Un viaggio che guarda anche alla promozione del turismo lento e alla scoperta dei percorsi ciclabili italiani. Una scelta che si inserisce in un contesto in cui il cicloturismo è in crescita, soprattutto nelle aree meno battute dai grandi flussi turistici, offrendo nuove opportunità anche per le realtà locali.

La presentazione al Campidoglio è stata anche l’occasione per un annuncio importante. Il sindaco Gualtieri ha comunicato che a settembre, in prossimità dei concerti romani, Jovanotti riceverà la Lupa Capitolina, la massima onorificenza del Comune di Roma. Visibilmente emozionato, Jovanotti ha parlato del riconoscimento come di un onore enorme, ricordando l’infanzia nella capitale lasciata a 19 anni e la gioia di tornarci a pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno, il 27 settembre.

A completare il progetto, una nuova antologia poetica scritta da Jovanotti in collaborazione con Nicola Crocetti, intitolata Poesie da viaggio, in uscita il 5 maggio per Feltrinelli.