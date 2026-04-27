Borghese riparte dalla Toscana con il programma ‘4 Ristoranti’

GROSSETO – Le riprese di 4 Ristoranti in Maremma sono ufficialmente iniziate. Alessandro Borghese ha scelto il territorio del sud della Toscana come punto di partenza della nuova stagione del suo programma, portando le telecamere tra la costa, le campagne e i borghi storici della Maremma.

La produzione ha avviato i lavori nei giorni scorsi, mantenendo il massimo riserbo sui quattro locali protagonisti della sfida. I nomi dei ristoratori verranno svelati solo al momento della messa in onda, come da tradizione del format. Il meccanismo resterà invariato: quattro ristoratori si sfideranno valutando a turno location, servizio, menù e conto, fino alla proclamazione del vincitore.

Borghese ha condiviso sui propri canali social alcune immagini delle riprese, mostrando scorci del territorio e prodotti locali. Tra gli elementi simbolo del racconto emerge la figura dei butteri, i mandriani a cavallo tipici della cultura rurale maremmana, a conferma dell’attenzione del programma verso le identità territoriali più radicate.

La cucina tipica al centro della sfida

Al centro della puntata ci sarà la gastronomia locale. Tra i piatti più attesi spiccano il cinghiale alla cacciatora, acquacotta e tortelli maremmani, insieme ad altre ricette della tradizione toscana, sia di terra che di mare.

I ristoratori in gara dovranno dimostrare di saper interpretare al meglio l’identità culinaria del loro territorio, valorizzando materie prime e tecniche tradizionali.

La scelta della Maremma conferma la vocazione del programma verso le eccellenze regionali italiane. Nella stagione precedente, la Toscana era già stata protagonista con una tappa a Pisa che aveva contribuito a portare visibilità al patrimonio enogastronomico regionale.

La nuova stagione non arriverà subito in televisione: l’uscita è attesa per il 2027. Nel frattempo, l’interesse attorno a 4 Ristoranti in Maremma continua a crescere, con il pubblico curioso di scoprire i protagonisti della sfida e il ristorante che si aggiudicherà il titolo di migliore interprete della cucina tradizionale maremmana.