‘Mielerie aperte’ in Toscana: il via a visite e degustazioni

Torna Mielerie aperte Toscana, l’iniziativa che domenica 17 maggio coinvolgerà aziende apistiche e produttori locali in tutta la regione. L’evento offre al pubblico la possibilità di entrare nel mondo delle api attraverso visite guidate, degustazioni e momenti di approfondimento dedicati a un settore fondamentale per l’ambiente e l’agricoltura.
Durante la giornata, numerose mielerie toscane apriranno le proprie porte per mostrare da vicino le fasi della produzione del miele.
I visitatori potranno osservare gli spazi di lavorazione, conoscere le tecniche utilizzate dagli apicoltori e partecipare a percorsi sensoriali per distinguere le diverse varietà di miele.
L’iniziativa, diffusa su tutto il territorio regionale, punta a valorizzare il ruolo delle api come indicatori della salute ambientale. Il loro lavoro di impollinazione è essenziale per la biodiversità e per molte colture agricole. Proprio per questo, durante Mielerie Aperte, sono previsti anche incontri informativi dedicati alla sostenibilità e alla tutela degli insetti impollinatori.
Accanto alle attività divulgative, non mancheranno momenti pensati per le famiglie e i più piccoli. Laboratori didattici, giochi e percorsi educativi che permetteranno di avvicinarsi al mondo dell’apicoltura in modo semplice e coinvolgente, favorendo una maggiore consapevolezza sul valore del miele e dei prodotti dell’alveare.
L’evento rappresenta anche un’occasione per sostenere le realtà locali e promuovere una filiera corta e di qualità. Le aziende partecipanti offriranno degustazioni guidate e la possibilità di acquistare direttamente miele, polline, propoli e altri prodotti derivati.
L’elenco completo delle aziende aderenti:
- Azienda Agricola Tizzo della Torre, Firenze
- Bucolica Società semplice agricola, Lastra a Signa (FI)
- Le tre Alpi, Pelago (FI)
- Giovanni Viviani, Montespertoli (FI)
- Palagina, Figline e Incisa Valdarno (FI)
- Apicoltura Stefano Gallarini, Agliana (PT)
- Apicoltura Cristofori Marco di Cristofori Davide, Vinci (FI)
- Azienda agricola Zarri Simone, Pistoia
- Apicoltura Ferrucci, Gaiole in Chianti (SI)
- Azienda Agricola Zuccari, Poppi (AR)
- Agricoltura Vallesanta, Soci (AR)