‘Mielerie aperte’ in Toscana: il via a visite e degustazioni

Torna Mielerie aperte Toscana, l’iniziativa che domenica 17 maggio coinvolgerà aziende apistiche e produttori locali in tutta la regione. L’evento offre al pubblico la possibilità di entrare nel mondo delle api attraverso visite guidate, degustazioni e momenti di approfondimento dedicati a un settore fondamentale per l’ambiente e l’agricoltura.

Durante la giornata, numerose mielerie toscane apriranno le proprie porte per mostrare da vicino le fasi della produzione del miele.

I visitatori potranno osservare gli spazi di lavorazione, conoscere le tecniche utilizzate dagli apicoltori e partecipare a percorsi sensoriali per distinguere le diverse varietà di miele.

L’iniziativa, diffusa su tutto il territorio regionale, punta a valorizzare il ruolo delle api come indicatori della salute ambientale. Il loro lavoro di impollinazione è essenziale per la biodiversità e per molte colture agricole. Proprio per questo, durante Mielerie Aperte, sono previsti anche incontri informativi dedicati alla sostenibilità e alla tutela degli insetti impollinatori.

Accanto alle attività divulgative, non mancheranno momenti pensati per le famiglie e i più piccoli. Laboratori didattici, giochi e percorsi educativi che permetteranno di avvicinarsi al mondo dell’apicoltura in modo semplice e coinvolgente, favorendo una maggiore consapevolezza sul valore del miele e dei prodotti dell’alveare.

L’evento rappresenta anche un’occasione per sostenere le realtà locali e promuovere una filiera corta e di qualità. Le aziende partecipanti offriranno degustazioni guidate e la possibilità di acquistare direttamente miele, polline, propoli e altri prodotti derivati.

L’elenco completo delle aziende aderenti: