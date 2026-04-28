I conti pubblici restano un problema per l’Italia in Europa Video News 28 Aprile 2026 14:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News L’Italia si prepara all’Expo 2027 a Belgrado Video News Pagliaro (Inca): “premiati istituti superiori per sicurezza sul lavoro” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 20, 2026 Video News Foreign press review – April 20, 2026 Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Odessa sotto attacco. Trump: “conversazioni positive” con Putin e Zelensky Video News Per Peter Thiel l‘Anticristo è (anche) l’Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Carica altri Firenze cielo sereno enter location 25.5 ° C 26.8 ° 24.3 ° 36 % 2.6kmh 0 % Mar 24 ° Mer 26 ° Gio 20 ° Ven 21 ° Sab 25 ° Ultimi articoli Lavoro Cida, over 50 valgono un terzo del Pil Salute e Benessere Orticaria cronica spontanea, ok Ue a prima terapia orale mirata Demografica “Addio caro marito”, quando la vedovanza diventa (scientificamente) un sollievo Economia Forte dei Marmi, nuovi fondi per le case in emergenza abitativa Sport Andrea Pieri alla guida della Federazione Italiana Nuoto: le congratulazioni di Giani SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News L’Italia si prepara all’Expo 2027 a Belgrado Video News Pagliaro (Inca): “premiati istituti superiori per sicurezza sul lavoro” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 20, 2026 Video news Video News L’Italia si prepara all’Expo 2027 a Belgrado Video News Pagliaro (Inca): “premiati istituti superiori per sicurezza sul lavoro” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 20, 2026