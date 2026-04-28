Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News 28 Aprile 2026 08:33 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Odessa sotto attacco. Trump: “conversazioni positive” con Putin e Zelensky Video News Per Peter Thiel l‘Anticristo è (anche) l’Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Roma Tre Orchestra, torna a Garbatella il festival estivo insieme a Inps e Fondazione Roma Video News Gdo: Cassago (Metro), ‘Fieri della partnership con Michelin’ Video News Beck (La Pergola), ‘Stelle Michelin ci motivano a fare sempre meglio’ Video News Gdo: a Roma Metro consegna le targhe ufficiali ‘Guida Michelin 2026’, 31 i premiati Video News Albania, ministro Salute Sala ‘più screening e diagnosi precoce con One Health Foundation in estate’ Video News Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue Carica altri Firenze cielo sereno enter location 16.8 ° C 18.2 ° 15.7 ° 64 % 0.5kmh 7 % Mar 24 ° Mer 26 ° Gio 19 ° Ven 21 ° Sab 25 ° Ultimi articoli Euro Zoom Flessibilità o rigore? Italia e Germania si dividono sul bilancio dell’Ue Tecnologia AI e Satelliti per il monitoraggio dell’Isola di Vulcano Primo Piano Il raggiro della finta rapina sventato a Poppi: in manette due giovani trasfertisti Economia Nasce il network nazionale delle città sostenibili: asse strategico per Firenze, Livorno e Lucca. L’eccezione Capannori Cultura ed Eventi Jovanotti, tour 2026 in bici: tutte le tappe del Jova Giro SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video news Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano”