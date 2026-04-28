L’Italia si prepara all’Expo 2027 a Belgrado Video News 28 Aprile 2026 13:11 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Pagliaro (Inca): “premiati istituti superiori per sicurezza sul lavoro” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 20, 2026 Video News Foreign press review – April 20, 2026 Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Odessa sotto attacco. Trump: “conversazioni positive” con Putin e Zelensky Video News Per Peter Thiel l‘Anticristo è (anche) l’Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Roma Tre Orchestra, torna a Garbatella il festival estivo insieme a Inps e Fondazione Roma Carica altri Firenze cielo sereno enter location 25.5 ° C 26.8 ° 24.3 ° 36 % 2.6kmh 0 % Mar 24 ° Mer 26 ° Gio 20 ° Ven 21 ° Sab 25 ° Ultimi articoli Cronaca Il 186° Reggimento in prima linea per la vita: al via le donazioni all’ospedale di Siena Cronaca Trattore si ribalta, muore a 102 anni l’ex partigiano Elio Checchi Lavoro Iziwork Italia, recruiting day a Verona l’8 maggio Motori Aprilia e Moto Guzzi in tour: test ride gratuiti in tutta Italia Motori Citroen e-C3 Urban Range: l’elettrica accessibile SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Pagliaro (Inca): “premiati istituti superiori per sicurezza sul lavoro” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 20, 2026 Video News Foreign press review – April 20, 2026 Video news Video News Pagliaro (Inca): “premiati istituti superiori per sicurezza sul lavoro” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 20, 2026 Video News Foreign press review – April 20, 2026