Trattore si ribalta, muore a 102 anni l’ex partigiano Elio Checchi

MASSAROSA – Muore a 102 anni col trattore Elio Checchi, tragedia nel pomeriggio di ieri (27 aprile) a Bozzano, frazione del comune lucchese. L’anziano agricoltore, figura molto conosciuta sul territorio, è rimasto coinvolto nel ribaltamento del mezzo agricolo mentre si trovava in un terreno di sua proprietà.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava raggiungendo il proprio oliveto quando il trattore si è improvvisamente capovolto. L’allarme è stato dato da una persona che collaborava saltuariamente con lui nei lavori agricoli, preoccupata per il mancato rientro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare il corpo rimasto sotto il mezzo. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Checchi non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto intorno alla prima serata, in una zona collinare non lontana dall’abitazione.

La notizia della morte ha colpito profondamente la comunità locale, considerato uno degli ultimi testimoni diretti della Resistenza in Versilia. Ancora attivo nonostante l’età avanzata, continuava a lavorare quotidianamente nei campi, mantenendo un forte legame con la terra e le tradizioni agricole.

Il Comune di Massarosa, attraverso la sindaca Simona Barsotti, ha espresso il proprio cordoglio ricordando Checchi come una figura di riferimento per la comunità e per l’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Solo pochi giorni fa, in occasione del 25 aprile, aveva ricevuto la tessera Anpi, simbolo del suo impegno nella lotta per la libertà.

Durante la Seconda guerra mondiale, Checchi aveva combattuto sull’Appennino tosco-emiliano come partigiano del Gruppo Dallara, nella 1ª Divisione Julia, prendendo parte anche alle operazioni nella zona di Borgo Val di Taro. Un’esperienza che aveva segnato profondamente la sua vita e che aveva sempre raccontato alle nuove generazioni.