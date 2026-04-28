Il 186° Reggimento in prima linea per la vita: al via le donazioni all’ospedale di Siena

SIENA – Un importante gesto di solidarietà e di impegno civile vede protagonisti i militari di stanza alla caserma Bandini di Siena. Tra i mesi di aprile e maggio, infatti, i paracadutisti appartenenti al 186esimo Reggimento Folgore sono al centro di una massiccia campagna di donazione di sangue collettiva.

L’iniziativa coinvolge complessivamente circa cento membri dell’esercito, i quali si stanno recando a scaglioni presso le strutture mediche della città per offrire il proprio contributo. Il punto di riferimento per le operazioni di prelievo è il Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, che accoglie il personale militare durante le varie sedute programmate.

A dare il buon esempio in questa lodevole mobilitazione per la salute pubblica è stato lo stesso vertice del reggimento. Il comandante, il colonnello Salvatore Falcone, si è infatti recato personalmente presso la struttura ospedaliera per sottoporsi alla donazione. Insieme a lui, in uno dei vari appuntamenti calendarizzati per la raccolta, erano presenti altri dodici paracadutisti, a testimonianza di uno spirito di corpo che si traduce in un aiuto concreto a favore di chi necessita di terapie trasfusionali.