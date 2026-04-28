Aprilia e Moto Guzzi in tour: test ride gratuiti in tutta Italia

(Adnkronos) – La stagione motociclistica entra nel vivo con l’Italian Demo Ride Tour 2026, un calendario che a maggio porta Aprilia e Moto Guzzi direttamente a contatto con il pubblico. Dopo l’avvio positivo di Roma, il format si sposta su tre appuntamenti strategici, offrendo la possibilità di testare su strada modelli pensati per esigenze molto diverse tra loro.

Il tour Aprilia e Moto Guzzi attraversa contesti completamente differenti: dal circuito di Misano alle strade della Toscana fino all’atmosfera internazionale di Lignano Sabbiadoro. Non è solo un’operazione promozionale, ma un modo concreto per mettere alla prova moto e scooter in condizioni reali, accompagnati da rider esperti.

L’aspetto interessante è la varietà dell’offerta. Aprilia punta su una gamma che copre dalla media cilindrata fino alle prestazioni più elevate, mentre Moto Guzzi mantiene un’identità forte legata al turismo e alla tradizione, senza rinunciare all’evoluzione tecnica.

Il primo evento è l’EICMA Riding Fest, dall’1 al 3 maggio, dove oltre alla strada trovano spazio anche percorsi off-road. Si prosegue il 9 e 10 maggio con l’HAT Mugello Adventourfest, ambiente ideale per le adventure e per chi cerca un utilizzo più versatile della moto. Chiusura dal 15 al 17 maggio con il Biker Fest di Lignano Sabbiadoro, uno degli appuntamenti più consolidati del panorama europeo.

Tra i modelli in prova spiccano le Aprilia RS 457 e Tuono 457, pensate anche per patente A2, affiancate dalla più evoluta RS 660 e dalla Tuareg in versione anche Rally. Sul fronte più estremo, la Tuono V4 Factory rappresenta l’anima più prestazionale del marchio. Spazio anche allo scooter con l’atteso Aprilia SR GT 400, che punta a unire praticità e impostazione crossover.

Moto Guzzi risponde con una gamma coerente con la propria storia: dalla V7, proposta in più varianti, fino alla Stelvio, pensata per il turismo a lungo raggio. Non manca la famiglia V85, che resta un riferimento nel segmento delle travel enduro.

Il valore dell’iniziativa sta nella possibilità di provare su strada mezzi molto diversi tra loro nello stesso contesto. Un approccio diretto che permette di capire davvero quale moto sia più adatta al proprio stile di guida.

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