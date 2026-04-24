William visita quartier generale Jaguar TCS Racing, focus su innovazione

(Adnkronos) – E’ stata una visita all’insegna dell’innovazione quella che ieri il principe Willam ha compiuto al quartier generale tecnico di Jaguar TCS Racing, per approfondire la conoscenza dell’approccio del team britannico all’elettrificazione e alla competizione. Nel corso della visita, al principe del Galles è stato illustrato il processo di progettazione, sviluppo e produzione interna della Jaguar I-TYPE 7 e delle future monoposto da competizione. Peraltro William ha avuto un’esperienza diretta a bordo della I-TYPE 7, salendo nel cockpit della vettura da corsa completamente elettrica, che rappresenta un laboratorio di tecnologie che verranno direttamente trasferite alle future vetture stradali Jaguar a zero emissioni.

Come ha sottolineato Chris Thorp JLR Chief of Staff e Motorsport Executive Chairman, “il motorsport è sempre stato una potente piattaforma per il trasferimento tecnologico, ed è stato un privilegio per i membri del team condividere con il Principe le numerose innovazioni sviluppate in Formula E e il modo in cui queste contribuiranno a plasmare il futuro delle vetture stradali Jaguar completamente elettriche. Le nostre persone sono al centro di tutto ciò che facciamo e siamo orgogliosi che Sua Altezza Reale abbia potuto incontrarle oggi.”

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