Suzuki allunga la fiducia: arriva la garanzia 10&LODE fino a 10 anni

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Suzuki rafforza il rapporto con i propri clienti e introduce in Italia il programma Garanzia 10&LODE, una formula pensata per estendere la protezione del veicolo ben oltre la copertura iniziale. L’iniziativa consente di ottenere gratuitamente una garanzia aggiuntiva sui principali componenti dell’auto per 12 mesi, con un limite di percorrenza fissato a 15.000 oppure 20.000 km, in base alle caratteristiche del modello e al relativo piano di manutenzione.

La nuova proposta entra in gioco al termine della garanzia contrattuale o di quella estesa e può essere rinnovata progressivamente fino al raggiungimento di 10 anni di vita del veicolo oppure di 250.000 km, a seconda della soglia che viene toccata per prima. Una scelta che punta a dare continuità alla copertura e, allo stesso tempo, a valorizzare l’attenzione del cliente verso la manutenzione periodica.

Per accedere al programma è necessario rispettare in modo preciso il calendario dei tagliandi indicato nel libretto di uso e manutenzione. Suzuki, infatti, lega il rinnovo annuale della copertura alla corretta esecuzione degli interventi previsti presso la Rete Ufficiale Suzuki, passaggio indispensabile anche per verificare le condizioni tecniche del mezzo. Il meccanismo è semplice: alla scadenza della garanzia convenzionale o dell’eventuale estensione, il cliente che si presenta per il tagliando e supera i controlli tecnici richiesti può ottenere un ulteriore anno di garanzia.

Il programma riguarda tutti i nuovi veicoli distribuiti da Suzuki Italia e immatricolati tra aprile e dicembre 2026. Ma non solo. La casa giapponese apre infatti anche ai modelli con più di tre anni, a condizione che abbiano seguito una manutenzione completa e regolare e che si presentino nel corso del 2026 presso concessionarie e officine autorizzate per un controllo tecnico dedicato.

La copertura prevista interessa i principali organi meccanici, elettrici ed elettronici, confermando un approccio orientato alla tutela concreta del valore del veicolo nel tempo. Non è soltanto una leva commerciale, ma anche un messaggio preciso: per Suzuki, la manutenzione corretta resta un elemento decisivo per garantire affidabilità, sicurezza e continuità di rendimento negli anni.

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